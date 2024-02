Emirados Árabes Unidos, de olho em África, selam acordo de parceria económica abrangente com o Quénia

Os Emirados Árabes Unidos e o Quênia concluíram um acordo abrangente de parceria económica (CEPA), disse o ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani Al Zeyoudi, no fim de semana.

O Quénia, a maior economia da África Oriental, foi um dos primeiros países africanos com os quais os Emirados Árabes Unidos lançaram conversações sobre acordos comerciais bilaterais em 2022 como parte de uma estratégia para diversificar a sua economia baseada no petróleo.

O comércio não petrolífero entre o Estado do Golfo e o Quénia atingiu 3,1 mil milhões de dólares em 2023, um aumento de 26,4% em relação a 2022, disse Al Zeyoudi numa publicação na plataforma de redes sociais X.

“Vamos agora procurar expandir-nos em sectores que vão desde a produção alimentar e mineração até à tecnologia e logística”, disse ele sobre o acordo.

A agência de notícias estatal dos Emirados Árabes Unidos, WAM, citou a ministra do Comércio do Quénia, Rebecca Miano, dizendo que o acordo desempenharia um papel importante ao permitir que as exportações quenianas alcançassem mercados importantes na Ásia e no Médio Oriente e “ao estimular fluxos de investimento que desenvolverão ainda mais as nossas capacidades nacionais”.

Os Emirados Árabes Unidos assinaram vários CEPAs, incluindo com os antigos inimigos Israel e Turquia e com os gigantes asiáticos Índia e Indonésia. O estado do Golfo selou o seu primeiro CEPA com nações africanas em 2023 com a ilha das Maurícias e a República do Congo-Brazzaville.