Emirados Árabes Unidos convocarão uma reunião sobre financiamento climático em preparação para a COP29

Os Emirados Árabes Unidos reunirão representantes dos países e líderes de instituições financeiras globais numa reunião especial em junho, numa tentativa de aumentar os compromissos financeiros na ronda de negociações sobre o clima deste ano.

A ideia é preparar o caminho para uma aceleração dramática do financiamento climático para os países em desenvolvimento na COP29 em Baku, no Azerbaijão. O novo objetivo, concebido para substituir a meta atual de 100 mil milhões de dólares por ano, é visto como o principal resultado da cimeira e exigirá grandes quantidades de capital privado, bem como dinheiro do governo.

“Devemos continuar a construir a arquitetura financeira internacional certa que possa incentivar os investidores privados”, disse Sultan Al Jaber , presidente da cimeira COP28 do ano passado no Dubai, numa carta vista pela Bloomberg aos delegados dos países.

Uma declaração na COP28 afirmou que investimentos totalizando até 7 trilhões de dólares anuais até 2030 seriam fundamentais para cumprir o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC. No entanto, as negociações sobre como chegar lá ocorrem num momento em que o mundo desenvolvido continua a combater a inflação elevada, bem como as preocupações crescentes das populações sobre o custo da transição climática.

Os países ricos foram criticados pelos seus homólogos mais pobres por não terem cumprido um acordo para fornecer 100 mil milhões de dólares por ano até ao final da última década – uma meta que provavelmente só foi alcançada no ano passado.

Por seu lado, os líderes afirmaram que o financiamento baseado em subvenções precisa de ser combinado com mais apoio das instituições financeiras globais para reduzir o custo do empréstimo e facilitar o acesso ao dinheiro.

Os Emirados Árabes Unidos, o Azerbaijão e o Brasil uniram-se para formar uma “troika” de presidências da COP, a fim de construir a ambição climática nos próximos anos. A COP29 será realizada em novembro. O Brasil sediará a cimeira COP30 na cidade amazônica de Belém, no final de 2025.