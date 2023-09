Emeregência em Lampedusa: Seis mil migrantes em apenas 24 horas

A ilha italiana de Lampedusa assistiu quarta-feira (13), a mais uma vaga maciça de chegada de migrantes em apenas 24 horas.

As autoridades locais estimam que cerca de seis mil pessoas chegaram à ilha em pequenas embarcações para pedir asilo, ou sonhando com a possibilidade de ir para países do norte da Europa. Os abrigos locais têm apenas algumas centenas de lugares para os acolher e estão a rebentar pelas costuras.

Segundo Francesca Basile, o trabalho da Cruz Vermelha Italiana é difícil. “A situação atual em Lampedusa é de cerca de 6000 pessoas no hostpot, que chegaram à ilha em 120 embarcações diferentes nas últimas 24 horas. A situação é claramente complexa e, enquanto Cruz Vermelha Italiana, continuamos a garantir, embora com grandes esforços, a prestação de serviços básicos às pessoas que estamos a ajudar”, explica.

De acordo com os dados do Ministério do Interior, mais de 120 000 migrantes chegaram a Itália por mar desde o início deste ano, entre os quais 11.000 menores não acompanhados.

Recorde-se que em abril, o governo declarou o estado de emergência por seis meses para fazer face a este fluxo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou à unidade europeia para responder a esta crise.