Chuvas no Nordeste não “travam” ida de Lula a reunião do G20

A passagem de um ciclone extratropical pela região Sul do país não alterou a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi a Nova Delhi, na Índia, para participar da 18ª Cúpula do G20 – grupo que reúne 19 das principais economias do mundo e a União Europeia –, realizada neste final de semana.

Nesta sexta-feira (8), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que as chuvas deixaram 41 mortos e 46 desaparecidos no estado. 83 cidades estão em estado de calamidade.

Em 2010, último ano de seu segundo mandato, o petista cancelou a ida à reunião do mesmo grupo, que ocorreu no Canadá, para “acompanhar as medidas tomadas em relação aos problemas das enchentes no Nordeste”, conforme o então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

O episódio deixou 40 mortos em Pernambuco e Alagoas.