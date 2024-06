Eleições Europeias: Europa escolhe novo Parlamento

Eleitores de 21 países da União Europeia são chamados a votar este domingo, 09 de Junho, para eleger os deputados do Parlamento Europeu, no quarto e último dia de votação. Em causa está a eleição de 720 eurodeputados.

Esta domingo é o grande dia de votação à escala europeia. Em causa está a eleição de 720 eurodeputados por 370 milhões de eleitores.

Iniciadas na quinta-feira, nos Países Baixos, estas eleições europeias vão redesenhar a forma como o bloco comunitário vai posicionar-se face a um leque de desafios, incluindo uma Rússia hostil, uma rivalidade industrial crescente com a China e os Estados Unidos, as alterações climáticas e a imigração.

Em França, mais de 49 milhões de eleitores são chamados às urnas, o escrutínio tem grandes implicações políticas para o presidente Emmanuel Macron, que enfrenta a degradação das finanças públicas, a fragilidade de uma maioria relativa limitada e a queda de popularidade.

Uma sondagem à boca das urnas a nível europeu deverá ser comunicada ao fim da tarde. Os primeiros resultados provisórios são esperados no final da noite, após o encerramento das últimas urnas, em Itália.

Em Portugal, mais de 10 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são este domingo chamados a exercer o direito de voto para eleger os 21 representantes de Portugal no Parlamento Europeu.