Eleições antecipadas a 10 de Março geram incerteza sobre possível vencedor

O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que as eleições legislativas antecipadas vão acontecer a 10 de Março, um prazo considerado “desmesurado” para o professor catedrático André Freire, numa altura em que as sondagens não conseguem prever o que se passará daqui a quatro meses.

O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa anunciou na noite de quinta-feira que perante a demissão do primeiro-ministro, alegadamente envolvido em vários casos de corrupção, optava pela dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições legislativas para o dia 10 de Março.

André Freire, professor Catedrático em Ciência Política do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, disse em entrevista à RFI que este era o cenário expectável, dizendo, no entanto, que país corre o risco de ficar em standby com eleições apenas daqui a quatro meses.

“Atirar as eleições para 10 de Março é um prazo desmesurado até porque a Constituição prevê que após o decreto de dissolução, logo a seguir a 29 de Novembro, logo após o Orçamento do Estado que traz algumas medidas importantes para as pessoas como o aumento dos salários – e quem vier a seguir pode fazer um orçamento rectificativo – o Presidente tinha 60 dias, o que dava final de Janeiro, agora quatro meses, é muito. O país vai ficar em standby”, alertou o académico.

Até 10 de Março, é difícil fazer previsões sobre um possível vencedor, já que o cenário político pode mudar, especialmente com a nova liderança do PS, com José Luís Carneiro a apresentar a sua candidatura e Pedro Nuno Santos a poder apresentar também a sua nos próximos dias, mas o tema da corrupção deve tendencialmente beneficiar a extrema-direita.

“Não sabemos o que vai acontecer porque as sondagens até agora não levam em conta estas grandes mudanças. As mudanças com esta sucessão de acontecimentos que levaram à demissão do primeiro-ministro vão ter um impacto nas posições dos eleitores. Mas não sabemos em que sentido. Provavelmente o tema da corrupção é caro à direita radical e isso pode beneficiar o Chega, mas está tudo em aberto. Até agora as sondagens davam o PS e PSD empatado. Mas estes acontecimentos tendem a prejudicar o Partido Socialista”, concluiu André Freire.

