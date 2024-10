Egito e Etiópia rejeitam declaração dos BRICS sobre proposta de lugares no Conselho de Segurança da ONU para África

Uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros dos BRICS em Nova Iorque terminou sem uma declaração conjunta pela primeira vez desde a fundação do grupo, reflectindo dificuldades em chegar a um consenso com a adição de novos membros no último ano.

A reunião decorreu à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas e deveria produzir um texto sobre uma série de questões, incluindo o conflito no Médio Oriente, os planos para uma moeda comum e as negociações preliminares sobre se mais países BRICS se juntarão à Cimeira marcada para outubro, em Kazan, na Rússia.

Mas a reunião terminou num impasse.

Uma condição estabelecida por diplomatas indianos e brasileiros para a expansão do bloco no ano passado foi que os novos membros apoiassem as aspirações da Índia, do Brasil e da África do Sul a lugares permanentes no Conselho de Segurança da ONU.

No entanto, na reunião dos BRICS em Nova Iorque, o Egipto e a Etiópia, novos membros do BRICS, recusaram-se a assinar a declaração que mencionava a questão, alegando que não havia consenso sobre qual o país que deveria ser o representante de África no órgão máximo da ONU.

Leia mais aqui: “ A Nigéria é “chamada a liderar” em nome de África no Conselho de Segurança da ONU, diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros”

O ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Mauro Vieira, que presidiu à reunião defendeu que ambos os países compreenderam as condições em que foram aceites nos BRICS no ano passado.

Dada a posição dos egípcios e dos etíopes, Mauro Vieira decidiu encerrar a reunião sem chegar a um acordo sobre a declaração conjunta.