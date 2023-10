Efectivos da RMC devem manter vigilância

Os efectivos da Região Militar Cabinda (RMC) das Forças Armadas Angolana (FAA) foram exportados, esta segunda-feira, nesta cidade, a manterem firmes e vigilantes, com vista a frustrar qualquer tentativa de desestabilização.

De acordo com o chefe da Direcção Nacional da Logística do Estado Maior General das Forças Armadas Angolanas , tenente-general Carlos Tchivanda, a prontidão deve estar em primeiro lugar, pois muito tem feito para manter a integridade territorial do país.

O oficial general das FAA que fez o pronunciamento durante o acto comemorativo dos 32 anos da corporação, assinalado hoje, ressaltou ainda a segurança das populações na província.

Apontou a necessidade das forças de defesa em manterem firmes e vigilantes nos seus postos de trabalho e linhas defensivas com vista a frustração de qualquer tentativa de acção de banditismo armado que possa ocorrer.

Referiu ainda que as FAA são o baluarte na defesa da independência nacional, integridade territorial, das instituições democráticas do Estado, manutenção da Paz e estabilidade nacional.

Sublinhou também que as Forças Armadas Angolanas continuam a velar pela formação do homem e da técnica e infra-estruturas e participam em exercícios conjuntos e combinados, desenvolvendo actividades de interesse público, sobretudo na reserva moral da nação, ocupando a primeira trincheira na moralização da sociedade. PL/VIC