Draghi insta a UE a fazer investimentos maciços à medida que a ordem mundial muda

A União Europeia deve encontrar formas de financiar rapidamente investimentos maciços para acompanhar as grandes mudanças na ordem mundial, de acordo com Mario Draghi.

“Muitas mudanças profundas ocorreram nos últimos anos na ordem económica global”, disse ele no sábado. “Estas mudanças têm uma série de consequências, uma das quais é clara: teremos de investir uma quantia enorme num período de tempo relativamente curto na Europa.”

O antigo presidente do Banco Central Europeu e ex-primeiro ministro italiano foi incumbido de escrever um relatório sobre como tornar a UE mais competitiva. Ele falou em Ghent, na Bélgica, onde se encontrou com os ministros das finanças do bloco, com atenção voltada para o segundo aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A guerra colocou os gastos com a defesa no topo da agenda, enquanto Draghi sonda os Estados-membros sobre formas de impulsionar a economia da UE num ambiente global cada vez mais hostil.

Durante a discussão de sábado, sublinhou a necessidade de ações ousadas para cobrir os custos das transições verde e digital, bem como da defesa, mantendo ao mesmo tempo os modelos sociais da Europa, disseram pessoas familiarizadas com a discussão.

Entre as opções para mobilizar dinheiro público a nível da UE, Draghi levantou a possibilidade de um fundo específico, ou parcerias públicas e privadas, onde o Banco Europeu de Investimento teria um papel relevante. Ele também sublinhou a necessidade de desbloquear a poupança privada em maior medida do que no passado, acrescentaram as pessoas.

Uma das ideias apresentadas por alguns na reunião de dois dias é o empréstimo conjunto da UE para financiar as prioridades do bloco, na sequência de movimentos semelhantes durante a pandemia de Covid.

O Comissário da Economia da UE, Paolo Gentiloni, disse aos jornalistas que a experiência mostrou que o uso da dívida comum é “uma forma sólida” de lidar com crises.

“Não vejo qualquer razão para não continuarmos a ter objectivos comuns com financiamento comum”, disse ele.

Draghi, antigo primeiro-ministro italiano, deverá entregar as suas conclusões após as eleições para o Parlamento Europeu, em junho.

O bloco enfrenta uma longa lista de necessidades de despesas, incluindo as transições verde e digital, mas a guerra na Ucrânia e a perspectiva de Donald Trump regressar à Casa Branca centraram as conversações sobre como aumentar a segurança europeia.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis , disse que é claro que a UE terá de prestar muito mais atenção às suas capacidades de defesa e trabalhar em conjunto. Acrescentou que os Estados-membros devem investir mais, especialmente porque muitos não cumpriram a meta da OTAN de gastar pelo menos 2% do PIB na defesa.

O papel do BEI

Uma opção discutida na sexta-feira foi rever o mandato do BEI para que o credor da UE possa conceder empréstimos para a produção de armas e munições. Mas embora países como a Finlândia e a Lituânia apoiem essa opção, outros preferem tomar medidas mais graduais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O BEI e a Comissão, o braço executivo da UE, explorarão a possibilidade de financiamento da indústria da defesa no âmbito do mandato do BEI para financiar bens com utilização tanto civil como militar, sem colocar em risco a sua classificação de crédito máxima, acrescentaram as pessoas, sob condição de anonimato. porque as discussões eram privadas.

“O BEI tem estado ativo nos últimos oito anos no domínio da segurança e da defesa e estamos prontos para fazer mais e melhor”, disse a Presidente do BEI, Nadia Calvino, numa conferência de imprensa em Gante, na sexta-feira. “Proteger a nossa AAA e a nossa posição financeira muito sólida é obviamente uma prioridade partilhada, que precisa de ser preservada.”

Ainda assim, alguns ministros sublinharam a necessidade de explorar todas as opções disponíveis.

“Gostaria de enfatizar e lembrar às pessoas uma verdade simples: se quisermos proteger-nos e expandir a indústria de defesa, os gastos com defesa devem ser aumentados”, disse o ministro das Finanças da Estónia, Mart Vorklaev, à Bloomberg.

Acrescentou que os textos jurídicos do BEI deveriam ser alterados, se necessário, para que este “desempenhe ainda melhor o seu papel”.