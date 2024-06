Domínio do Dólar no Sistema de Reserva Internacional continua a ceder terreno, diz o FMI

O dólar americano continua a ceder terreno às moedas não tradicionais nas reservas cambiais globais, mas continua a ser a principal moeda de reserva, segundo um relatório do FMI.

O domínio do dólar — o papel descomunal do dólar americano na economia mundial — foi trazido à tona recentemente, pois a robustez da economia dos EUA, a política monetária mais rígida e o risco geopolítico elevado contribuíram para uma maior valorização do dólar. Ao mesmo tempo, a fragmentação econômica e a potencial reorganização da atividade econômica e financeira global em blocos separados e não sobrepostos podem encorajar alguns países a usar e manter outras moedas internacionais e de reserva.

Dados recentes da Composição Monetária das Reservas Cambiais Oficiais (COFER) do FMI apontam para um declínio gradual e contínuo na participação do dólar nas reservas externas alocadas de bancos centrais e governos. Surpreendentemente, o papel reduzido do dólar americano ao longo das últimas duas décadas não foi acompanhado por aumentos nas participações das outras “quatro grandes” moedas – o euro, o iene e a libra. Pelo contrário, foi acompanhada por um aumento na percentagem daquilo que chamamos de moedas de reserva não tradicionais, incluindo o dólar australiano, o dólar canadiano, o renminbi chinês, o won sul-coreano, o dólar de Singapura e as moedas nórdicas.

Essas moedas de reserva não tradicionais são atraentes para os gestores de reservas porque proporcionam diversificação e rendimentos relativamente atrativos e porque se tornaram cada vez mais fáceis de comprar, vender e manter com o desenvolvimento de novas tecnologias financeiras digitais (como sistemas automáticos de criação de mercado e gestão automatizada de liquidez).

Essa tendência recente é ainda mais impressionante dada a força do dólar, o que indica que investidores privados migraram para ativos denominados em dólar. Ou assim pareceria pela mudança nos preços relativos. Ao mesmo tempo, essa observação é um lembrete de que as flutuações da taxa de câmbio podem ter um impacto independente na composição da moeda dos portfólios de reserva do banco central. Mudanças nos valores relativos de diferentes títulos do governo, refletindo movimentos nas taxas de juros, podem ter um impacto semelhante, embora esse efeito tenda a ser menor, na medida em que os principais rendimentos dos títulos de moeda geralmente se movem juntos. Em qualquer caso, esses efeitos de avaliação apenas reforçam a tendência geral. Em uma visão mais longa, nas últimas duas décadas, o fato de que o valor do dólar americano permaneceu praticamente inalterado, enquanto a participação do dólar americano nas reservas globais diminuiu, indica que os bancos centrais realmente estão se afastando gradualmente do dólar.

Uma moeda de reserva não tradicional que está a ganhar quota de mercado é o renminbi chinês, cujos ganhos correspondem a um quarto do declínio na quota do dólar. O governo chinês tem avançado em políticas em múltiplas frentes para promover a internacionalização do renminbi, incluindo o desenvolvimento de um sistema de pagamentos transfronteiriços, a extensão de linhas de swap e a criação de uma moeda digital para o banco central.

Alguns sugeriram que aquilo que caracterizámos como um declínio contínuo nas posses de dólares e um aumento na percentagem de reservas de moedas não tradicionais reflecte, na verdade, o comportamento de um punhado de grandes detentores de reservas. A Rússia tem razões geopolíticas para ser cautelosa na detenção de dólares, enquanto a Suíça, que acumulou reservas ao longo da última década, tem razões para deter uma grande fracção das suas reservas em euros, sendo a Zona Euro o seu vizinho geográfico e o seu parceiro comercial mais importante. Mas quando excluímos a Rússia e a Suíça do agregado COFER, utilizando dados publicados pelos seus bancos centrais de 2007 a 2021, há poucas mudanças na tendência geral.

Em suma, o sistema monetário e de reservas internacional continua a evoluir. Os padrões que destacamos — um movimento muito gradual para longe do domínio do dólar e um papel crescente para as moedas não tradicionais de economias pequenas, abertas e bem administradas, possibilitadas por novas tecnologias de negociação digital — permanecem intactos.