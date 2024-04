Divulgados nomeados da 10ª edição do Prémios SIRIUS

As organizações e personalidades nomeadas para a 10ª edição dos Prémios SIRIUS foram esta segunda-feira apresentados aos órgãos de comunicação social, num acto orientado pela presidente do corpo do júri deste galardão, a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço.

Para a categoria Sector Financeiro, consta o BAI, BFA e Standard Bank, já a Não Financeira integra as empresas Casais, Omatapalo e Sonangol, enquanto para Empreendedorismo estão as instituições ASSC, Narisrec, Octosea e Pescaria Mormolo.

Azule Energy, Carrinho, Catoca, Omatapalo e Sonangol fazem parte da categoria do Prémio de Responsabilidade Social, e para Gestor do ano foram nomeados David Maciel da Carrinhos, Hélder Araújo do Grupo Casais e Luís Lélis do BAI.

Para o Desenvolvimento Digital/Tecnológico, está o BAI, BNA e a EMIS, e novamente o BAI, Casais e a Standard Bank na categória do Prémio Programas de Desenvolvimento do Capital Humano.

Na ocasião, a presidente do corpo do júri do Prémio SIRIUS, a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, enalteceu o trabalho de excelência que tem vindo a ser executado por empresas nacionais, nos mais diversos ramos, aumentando a dificuldade do corpo do juri em eleger os nomeados.

Considerou que o país encontra-se numa fase de franca expansão e, por isso, mais do que nunca urge investir em áreas críticas para o seu desenvolvimento, como na educação, inovação e em outros sectores de actividade.

Para Ana Dias Lourenço, Angola e o seu tecido empresarial têm sido exímios na capacidade de prosperar, apesar das adversidades.

Apontou que os empresários estão a abrir caminhos para a inovação em novos sectores, razão pela qual têm de ser capazes de acompanhar essas mudanças e capitalizar as oportunidades.

“Assim sendo, para alcançarmos uma economia mais forte e competitiva é imperativo que todos os agentes económicos unam forças, criando condições de excelência para acelerar esse processo, a bem da sustentabiliodade do nosso país”, asseverou.

Por seu turno, o presidente da Deloitte Angola, José Barata, destacou que está em curso uma profunda transformação da economia angolana, em larga medida pelo esforço continuado na diversificação da actividade económica, através de reformas estruturais e estimuladoras dos sectores chave para o desenvolvimento do país.

Por isso, indicou que é importante continuar a distinguir os melhores exemplos empresariais, missão que os PRÉMIOS SIRIUS têm vindo a cumprir, ao longo da última década.

Para os PRÉMIOS SIRIUS foram inscritos mais de 60 candidatos e escolhidos, três a quatro, em cada uma das sete categorias a premiar.

A atribuição resultará de uma deliberação directa dos membros do corpo de júri.

A par destas categorias, haverá um prémio especial, a ser divulgado apenas na gala de entrega, prevista para o dia 11 de Abril, com a revelação de todos os premiados.

Sob o lema “Liderar o caminho, transformar o futuro”, as candidaturas ao concurso estiveram abertas no site www.premiosirius.com até o dia 2 de Fevereiro de 2024.

O PRÉMIO SIRIUS é uma iniciativa promovida pela Deloitte, que visa distinguir as boas práticas de gestão empresarial e os projectos com impacto no desenvolvimento económico-social angolano.

Os premiados recebem reconhecimento público e um troféu.

A primeira edição do Prémio SIRIUS aconteceu em 2011.ML/AC