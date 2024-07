Dívidas públicas esmagadoras aguardam os novos governos na Europa e nos Estados Unidos

Novos governos na Europa e nos Estados Unidos poderão receber um cálice envenenado. Eles estão a ser eleitos com mandatos para mudança, mas apenas com meios financeiros limitados à sua disposição para promulgá-la.

A dívida pública está próxima de máximas de várias décadas em ambos os lados do Canal da Mancha, onde os eleitores esta semana elegeram novos parlamentos. Tanto na França quanto no Reino Unido, os gastos do governo e os défices orçamentais em percentagem do produto interno bruto (PIB) estão significativamente acima dos níveis pré-pandêmicos.

O crescimento económico continua fraco, os custos dos empréstimos aumentaram e as demandas sobre o erário público estão aumentando, da defesa às pensões de velhice.

Tudo isso significa que a contenção fiscal — menos gastos ou impostos mais altos — será necessária, dizem os economistas. Mas os políticos não prepararam os eleitorados para isso. Pelo contrário, eles sinalizaram novos planos de gastos ousados.

Na França, o Rally Nacional de extrema-direita, que ficou em terceiro nas eleições, propôs cortes de impostos radicais e a reversão do aumento impopular do presidente Emmanuel Macron na idade da reforma. A Nova Frente Popular, uma aliança de esquerda, que ficou em primeiro lugar, tem uma agenda ainda mais ambiciosa. Ela inclui congelamentos de preços e um grande aumento no salário mínimo que exigiria maiores subsídios e salários, ao mesmo tempo em que perderia a receita tributária. Um parlamento suspenso, se os diversos partidos não conseguirem concordar em formar um governo, atrasaria quaisquer esforços para controlar a dívida nacional, disseram analistas.

Nenhum partido francês discutiu como reduzir um défice público que, em torno de 5% do PIB estimado este ano, desencadeou procedimentos disciplinares da União Europeia. Os rendimentos dos títulos do governo francês aumentaram nas últimas semanas, à medida que os investidores responderam com alarme à perspetiva de empréstimos franceses muito mais pesados. A agência de classificação Standard & Poor’s cortou em maio a sua classificação da dívida soberana da França para AA-.

Evitando escolhas difíceis

No Reino Unido, o vitorioso Partido Trabalhista, eleito com uma maioria histórica, sinalizou que gastará mais em serviços públicos , incluindo o sobrecarregado Serviço Nacional de Saúde, embora as suas propostas concretas tenham sido modestas até agora. O Institute for Fiscal Studies, um think tank de Londres, acusou recentemente todos os principais partidos, incluindo o Trabalhista, de se esquivarem de escolhas difíceis em seus manifestos.

A dívida pública no Reino Unido aumentou para 104% do produto interno bruto este ano, de 86% em 2019 e 43% em 2007. Na França, a dívida nacional aumentou para 112% do PIB, de 97% em 2019 e 65% em 2007, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional.

Até mesmo a Alemanha, geralmente um modelo de prudência fiscal, passou de superávits para grandes défices orçamentais na década de 2010. Após meses de negociações difíceis, a coalizão tripartite do chanceler Olaf Scholz anunciou na sexta-feira que finalmente havia concordado com um acordo orçamental para o ano que vem. O acordo se manteve fiel às rígidas regras de empréstimo do país, ao mesmo tempo em que fornecia algumas medidas para revigorar o crescimento económico sem brilho e impulsionar os gastos militares.

Os EUA estão piores

O quadro dos EUA é pior: a sua dívida pública aumentou para 123% do PIB, de 108% em 2019, de acordo com o FMI. A dívida federal pública aumentou de 78% para 97% no mesmo período. No entanto, nem o provável candidato presidencial republicano Donald Trump nem o presidente democrata Biden deram prioridade à redução da dívida, e há pouca pressão política para agir.

O défice dos EUA provavelmente ficará em torno de 6,5% do PIB este ano, de acordo com o FMI, o que empataria com o Japão como o mais alto entre as principais economias industriais. Mas os EUA têm várias vantagens críticas sobre a Europa: crescimento económico robusto, demografia menos adversa e mais espaço para aumentar impostos que são baixos para os padrões internacionais.

A última vez que a dívida pública foi tão alta em relação ao PIB, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, os governos conseguiram reduzi-la por meio de forte crescimento económico e cortes nos gastos militares. Os gastos militares nos EUA caíram de cerca de 16% do PIB no início da década de 1950 para menos de 4% hoje, e de mais de 10% para cerca de 2% no Reino Unido

Desta vez, é difícil ver qual parte dos gastos do governo cairia. À medida que as populações envelhecem, os gastos públicos com saúde e pensões tenderão a aumentar.

Na Itália, um governo incluindo o populista Movimento 5 Estrelas causou um aumento nos custos de empréstimos em 2018 com seus ambiciosos planos de gastos, mas depois recuou.

Apesar dos déficits colossais da Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni , do partido populista Irmãos da Itália, evitou até agora uma revolta dos investidores ao amenizar os seus planos de gastos e adotar um tom conciliatório com Bruxelas, que declarou que a Itália, assim como a França, violava as diretrizes de défice excessivo.