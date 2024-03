Diplomata reafirma esforços do país para concretização da Visão 2050

O embaixador angolano nos Emirados Árabes Unidos (EAU), Júlio Maiato, reafirmou está quinta-feira, em Abu Dhabi, o empenho do país para a concretização da Visão 2050 da SADC.

O diploma disse que Angola, na sua qualidade de presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), continuará a desenvolver acções destinadas a concretizar a Visão 2050 da organização africana.

Esta estratégia prevê uma região Austral política e socialmente estável, pacífica, economicamente desenvolvida e com justiça e liberdade para os seus cidadãos.

O embaixador Júlio Maiato reafirmou este posicionamento durante uma reunião dos Embaixadores e Encarregados de Negócios da África Austral acreditados neste país do Médio Oriente.

O diplomata, que falava na qualidade de presidente do Grupo de Embaixadores da SADC nos EAU, enfatizou ainda o lema adoptado para as comemorações do Dia da Libertação da África Austral (23 de Março) “Pelo Desenvolvimento Socioeconómico da África Austral, Honremos os Combatentes da Batalha do Cuito Cuanavale”.

Júlio Maiato relembrou a memorável batalha em solo angolano que precipitou o colapso do regime do apartheid e a realização de eleições que deram a vitória ao governo democrático de maioria negra do ANC.

Acrescentou que África viu-se, assim, livre de um regime opressivo, discriminatório e abominável.

“Este encontro entre irmãos serve principalmente para rendermos uma singela homenagem a todos os heróis e heroínas pelos seus enormes sacrifícios durante os meses de combates que culminaram com a vitória aos 23 de Março de 1988”, disse.

Júlio Maiato falou ainda dos enormes desafios do continente que passam pelo alcance da liberdade, do crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável, incluindo dificuldades naturais como secas prolongadas, a prevalência do SIDA e a pobreza.

Por este motivo, apelou a todos para o trabalho em conjunto no sentido de se equacionar eixos fundamentais como a promoção do crescimento e desenvolvimento económico, alivio da pobreza, aumento da qualidade de vida dos povos e prover auxílio aos mais desfavorecidos, assim como desenvolver valores políticos, sistemas e instituições comuns.

Descreveu a necessidade de atingir-se a complementaridade entre as estratégias e programas nacionais e regionais, promover e maximizar a utilização efectiva de recursos da região, garantir a utilização sustentável dos recursos naturais e a protecção do meio ambiente.

Estas devem ainda reforçar e consolidar as afinidades culturais, históricas e sociais entre os países da região.

O diplomata responde igualmente pelo Reino do Bahrein, Estado do Kuwait, Afeganistão (actualmente Emirado Islâmico do Afeganistão) e a República Islâmica do Paquistão, assim como pela Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA) com sede em Abu Dhabi.

O 23 de Março, consagrado como o Dia da Libertação da África Austral, assinala mais um aniversário da histórica Batalha do Cuito Cuanavale, período em que as forças armadas do regime sul-africano do apartheid sofreram uma embaraçosa derrota, o que quebrou os mitos de invencibilidade e de supremacia racial que sustentavam o então regime político da África do Sul.

A mesma acelerou ainda a implementação da Resolução 435 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Independência da Namíbia, que viria a ocorrer efectivamente a 21 de Março de 1990. SC