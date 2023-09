Diferença de preços absurda: reparar um iPhone 15 Pro vai ser muito mais barato

Reparar a parte de trás do novo iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, sai mais barato do que fazer o mesmo num iPhone 14 Pro. Concretamente, custa até 440 euros menos graças, em parte, à “nova arquitetura interna do chassis” que a empresa incluiu nos referidos modelos.

De acordo com o site de suporte da Apple, a substituição do vidro posterior do iPhone 15 Pro – ou seja, o vidro traseiro – custa 199 euros (ou 29 euros se o utilizador tiver um plano Apple Care+). Para fazer exatamente a mesma reparação num iPhone 14 Pro, custa 599 euros. Ou seja, uma diferença absurda de 400 euros.

A reparação do vidro traseiro danificado num iPhone 14 Pro Max custa 669 euros. A parte de trás de um iPhone 15 Pro Max, por outro lado, custa agora 229 euros. Ou seja, menos 440 euros do que na geração anterior.

Porque é que há uma diferença tão grande? Principalmente porque o iPhone 15 Pro inclui uma nova estrutura que facilita a remoção e a instalação da tampa de vidro. O seu chassis também é diferente do do iPhone 14 Pro, pois é feito de titânio em vez de aço, o que pode ter um impacto na reparação. De facto, a substituição da parte traseira do iPhone 15 e 15 Plus custa o mesmo que a substituição da parte traseira do iPhone 14 e 14 Plus.

Esta redução no preço da substituição do vidro traseiro também torna o custo da reparação do ecrã e da parte traseira juntos mais barato do que no iPhone 14 Pro. A substituição de ambos os componentes no modelo do ano passado custa 739 euros ou 799 euros no caso do modelo Pro Max. A mesma reparação no iPhone 15 Pro e Pro Max custa 519 e 609 euros, respetivamente.

A substituição do ecrã, no entanto, custa exatamente o mesmo para todos os modelos, tal como a substituição da bateria. Onde há uma diferença, e neste caso a reparação é mais cara, é na câmara do iPhone 15 Pro Max. A reparação deste módulo custa 299 euros, contra os 259 euros do iPhone 14 Pro Max. Isto deve-se muito provavelmente ao novo sensor do modelo mais recente, que permite fotografar com zoom de 5x.