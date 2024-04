Desportivo despacha Kabuscorp no Tundavala

O Desportivo da Huíla venceu hoje, quarta-feira, no Estádio Nacional Tundavala, no Lubango, o Kabuscorp do Palanca por 1-0, em jogo da 19ª jornada do Girabola, alcançando a sua segunda vitória consecutiva.

Num jogo marcado por falhanços de ambos contendores, o único golo da partida foi marcado por Malamba II, ao minuto 46, que já tinha marcado um dos tentos na jornada 17 (descansou na 18) contra o Sporting de Cabinda.

A partida fica marcada pelo susto que o médio Muila, do Kabuscorp pregou aos presentes, ao cair inanimado, ao minuto 88, tendo sido acudido pelo colega Dirmitri, que acabava de entrar, através de uma respiração boca a boca e de seguida foi levado por uma ambulância do INEMA para uma das unidades sanitárias do Lubango.

Com essa vitória, o representante huilano chega aos 23 pontos e sobe para o sétimo lugar. O Kabuscorp está com 31 pontos no quarto posto. MS