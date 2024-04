Despesas militares mundiais atingem novos máximos históricos

O Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI) actualizou a sua base de dados sobre despesas militares para 2023, com os principais gastadores, como os Estados Unidos, a China e a Rússia, a aumentarem os seus orçamentos militares.

As despesas militares aumentaram em África, no Médio Oriente, na Europa, na Ásia, na Oceânia e na América do Norte e do Sul. É a primeira vez desde 2009 que as despesas anuais aumentam simultaneamente em todas as regiões geográficas analisadas pelo SIPRI.

Com um aumento orçamental de 105%, a República Democrática do Congo destacou-se como o país com o maior aumento percentual das despesas militares em 2023. Os investigadores atribuíram este aumento ao prolongado conflito entre o governo e os grupos armados não estatais.

Quão surpreendente é o aumento das despesas militares?

Xiao Liang, investigador do programa de despesas militares e produção de armas do SIPRI, disse à DW que “o que pode ser surpreendente é a dimensão dos aumentos no resto do mundo, especialmente na América Latina e em África”.

Liang disse que os governos do México e de El Salvador estavam a usar as forças armadas para assuntos internos, como o combate ao crime organizado e à violência de gangues. O Equador e o Brasil estão a mostrar tendências igualmente preocupantes, acrescentou.

“O aumento em si não é muito surpreendente, mas é a escala e o escopo do aumento”, disse Liang. “Para a tendência global, se os conflitos e tensões atuais continuarem, provavelmente veremos um aumento maior nos próximos anos”.

Despesas de guerra entre a Ucrânia e a Rússia desequilibradas

A Ucrânia continua a ser um ponto de conflito desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala no início de 2022.

Segundo Liang, em 2023, as despesas militares da Rússia em relação ao seu produto interno bruto (PIB) atingiram o seu ponto mais alto desde o colapso da União Soviética, com 5,9%.

Em comparação, as despesas militares da Ucrânia representam 37% do seu PIB. “Por isso, a guerra está a sobrecarregar muito mais a Ucrânia do que a Rússia”, afirmou Liang. Os números revelam que a luta entre a Rússia e a Ucrânia é desequilibrada, mas o apoio ocidental tem ajudado a Ucrânia a nivelar o campo de ação, segundo os relatórios preliminares do SIPRI.

“Em relação à evolução das despesas no ano passado, todos os países da NATO, à exceção de três, aumentaram as suas despesas”, afirmou Liang. “E também vimos o maior número de países, 11 dos 31 membros da NATO, que atingiram ou excederam o objetivo de 2% do PIB, que é o mais elevado desde o fim da Guerra Fria. Esperamos ver mais países a atingir os seus objectivos nos próximos anos. Agora, com a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, penso que as despesas dos países da NATO, no seu conjunto, vão continuar a aumentar”.

O que está por detrás do aumento das despesas militares da China?

O conflito entre a China e Taiwan também fez aumentar as despesas militares em 2023. A China aumentou as despesas militares em 6% em relação ao ano anterior, alocando cerca de US $ 296 bilhões (€ 277,5 bilhões) para as forças armadas em 2023. Isso representa cerca de metade das despesas militares globais nas regiões da Ásia e da Oceânia.

Liang disse que a China está a direcionar a maior parte do seu crescente orçamento militar para aumentar a prontidão de combate do seu Exército de Libertação Popular.

“Estamos a ver claramente essa tendência porque, se olharmos para as despesas, elas têm vindo a aumentar há 29 anos consecutivos”, disse Liang. “É a série mais longa registada por um único país. A maior parte das vezes, o aumento é acompanhado pelo ritmo do seu crescimento económico, independentemente das flutuações das tensões geopolíticas ou da crise mundial, como a guerra na Ucrânia ou a COVID-19”.

Liang afirmou que a modernização militar da China também levou países como o Japão, Taiwan e a Índia a aumentar as suas despesas militares. O Japão e Taiwan aumentaram as suas despesas militares em 11%, para 50,2 mil milhões de dólares e 16,6 mil milhões de dólares, respetivamente.

Como os conflitos regionais estão a alimentar o aumento das despesas militares

Outro desenvolvimento digno de nota na base de dados do SIPRI é o é o aumento das despesas militares no Sudão do Sul. Marcado pela violência interna e pelos efeitos colaterais da guerra civil no vizinho Sudão, o país mais jovem do mundo aumentou as despesas militares em 78% em comparação com 2022.

Os países da Europa passaram mais um ano a recear ameaças à segurança por parte da Rússia. A Polónia foi o país europeu que mais aumentou as suas despesas militares, em 75% em relação a 2022, para um total de 31,6 mil milhões de dólares.

No Médio Oriente, o Irão registou um orçamento militar de 10,3 mil milhões de dólares, o que o torna o quarto maior gastador da região.

A segurança militar voltou a ser uma prioridade

“Vivemos numa época em que a segurança militar voltou a ser uma prioridade e a segurança é definida num quadro militarista”, afirma Niklas Schörnig, cientista político do Instituto de Investigação da Paz de Frankfurt. “Neste sentido, estes números são apenas um reflexo dessa mentalidade”.

Apontando para a Ucrânia e para a recente troca de golpes entre o Irão e Israel, Schörnig também observou que a defesa é muito mais dispendiosa do que uma ofensiva. “Por exemplo, os drones que o Irão está a entregar à Rússia e que o Irão utilizou recentemente”, disse à DW. “Organizar esse tipo de defesa é extremamente dispendioso”.

Schörnig, investigador sénior do Instituto de Segurança Internacional, afirmou que conflitos como a guerra na Ucrânia são a prova de que a lógica do desarmamento atingiu os seus limites. Em vez disso, o mundo entrou numa nova era em que o armamento está a ficar fora de controlo, uma vez que a maioria dos acordos de controlo de armas estão ultrapassados ou já não são utilizados.

Para contrariar esta tendência, Schörnig propôs um novo objetivo internacional. “Os Estados precisam de voltar ao armamento controlado”, disse. “Têm de concordar em não se armarem acima de um determinado nível. Isto poderia desanuviar um pouco as coisas. O controlo do armamento pode ser um objetivo intermédio, uma forma de limitar e estabilizar o armamento e evitar que cada um se arme à sua maneira”.

É provável que o relatório do SIPRI sobre as despesas militares em 2024 volte a registar um aumento das despesas. Em 2023, a ofensiva em grande escala de Israel em Gaza e as tensões na região levaram ao maior crescimento anual das despesas militares no Médio Oriente em 10 anos.

A despesa militar total na região cresceu 9% e ascendeu a 200 mil milhões de dólares. Só as despesas militares de Israel aumentaram 24%, atingindo 27,5 mil milhões de dólares, ficando apenas atrás da Arábia Saudita.

Schörnig tem uma perspetiva pessimista. “Se o clima político geral não mudar, não acredito que a atual tendência de aumento do armamento termine”, afirmou. “Isto só seria possível se a Ucrânia conseguisse um acordo de paz que não dividisse o país.”

O eurodeputado espera que os Estados Unidos e a China consigam negociar para manter sob controlo o conflito regional com Taiwan.

Mesmo que conseguissem, disse, “a atual situação geopolítica é como um barril de pólvora e os números do SIPRI reflectem isso mesmo”.