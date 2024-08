Despedida Chocante: Filmes e Séries Abandonam Netflix em Agosto 2024

A Netflix é conhecida pelo seu vasto catálogo de conteúdos, que parece nunca ter fim. No entanto, com a chegada de novos títulos em agosto de 2024, é inevitável que alguns dos nossos filmes favoritos sejam removidos da plataforma. Neste artigo, vamos explorar as mudanças que estão por vir e destacar os filmes que deve ver antes que desapareçam.

Agosto trará uma série de novos lançamentos na Netflix, mas também marcará a saída de vários filmes icónicos. Entre os títulos que estão de saída, encontramos vencedores de Óscares e franquias adoradas por muitos. Aqui está a lista completa dos filmes que deixarão a plataforma:

3 de Agosto

Lyle, Lyle, Crocodile (filme)

12 de Agosto

The Woman King (filme)

13 de Agosto

Paddington (filme)

15 de Agosto

Dumb and Dumber To (filme)

Walk of Shame (filme)

22 de Agosto

Everything Everywhere All at Once (filme)

23 de Agosto

Marcel the Shell with Shoes On (filme)

24 de Agosto

Berlin Syndrome (filme)

26 de Agosto

The Accountant (filme)

31 de Agosto

The Amazing Spider-Man (filme)

The Amazing Spider-Man 2 (filme)

American Hustle (filme)

Beverly Hills Ninja (filme)

The Blind Side (filme)

Burn After Reading (filme)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (filme)

The Edge of Seventeen (filme)

First Knight (filme)

First Sunday (filme)

The Gift (filme)

Liar Liar (filme)

Miami Vice (filme)

The Nutty Professor (filme)

The Nutty Professor II: The Klumps (filme)

Pineapple Express (filme)

Spider-Man (filme)

Spider-Man 2 (filme)

Spider-Man 3 (filme)

Teenage Mutant Ninja Turtles (filme)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2 (filme)

That’s My Boy (filme)

Total Recall (filme)

Unthinkable (filme)

Destaques dos Filmes que Estão de Saída

Everything Everywhere All at Once

Este filme, vencedor de múltiplos prémios, é uma obra-prima que mistura ficção científica com drama familiar. Se ainda não viu, esta é a sua última oportunidade para o fazer na Netflix.

Franquia Spider-Man de Tobey Maguire

Os filmes do Homem-Aranha protagonizados por Tobey Maguire são clássicos que definiram uma geração. Com a saída iminente, é o momento perfeito para uma maratona nostálgica.

The Woman King

Este épico histórico, que conta a história de um grupo de guerreiras africanas, é uma obra poderosa e inspiradora. Não perca a chance de ver este filme antes que saia da plataforma.

The Blind Side

Baseado numa história verídica, este filme emocionante sobre superação e família é um dos favoritos do público. É uma escolha perfeita para uma noite de cinema em casa.

O Que Esperar de Novo na Netflix em Agosto de 2024

Embora seja triste ver tantos filmes bons a sair, a Netflix compensa sempre com novos lançamentos emocionantes. Agosto promete trazer uma série de novos originais, desde dramas intensos a comédias leves. Para se manter atualizado sobre os novos lançamentos, consulte regularmente a secção de novos filmes da Netflix.

Por Techradar