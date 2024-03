Descargas eléctricas ferem mais de 30 pessoas no Alto Catumbela

Trinta e seis pessoas, na sua maioria mulheres, ficaram feridas, após sofrerem descargas eléctricas atmosféricas, nesta terça-feira, na povoação do Alto Catumbela, no município da Ganda, disse hoje, em Benguela, fonte do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB).

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial do SPCB em Benguela, inspector-bombeiro Jorge David, entre as vítimas da descarga eléctrica, que ocorreu no bairro Kilamba II, seis encontram-se em estado grave a serem assistidas no Hospital Municipal da Ganda.

Jorge David dá conta de que as vítimas foram atingidas pelo raio numa residência durante um óbito, enquanto se preparavam para participar do funeral.

Segundo o inspector-bombeiro, os feridos ligeiros foram atendidos no Centro de Saúde da povoação do Alto Catumbela.

Segundo o porta-voz do SPCB, na segunda-feira, dez pessoas, sendo oito da mesma família, morreram vítimas de descargas eléctricas nos municípios do Chongoroi, Balombo e Ganda.

Por se tratar de um fenómeno comum nos últimos dias, devido às fortes chuvas e trovoadas, o responsável aconselha a população a se proteger e evitar abrigar-se debaixo de árvores durante uma chuva ou outros locais que podem atrair raios, que se espalham e atingem quem estiver perto.

As províncias de Benguela, Bié e do Huambo destacam-se nas ocorrências de descargas eléctricas, um fenómeno que tem causado preocupação no país devido à morte de pessoas e animais.

Só no ano passado, isto é, em Outubro, dezanove cabeças de gado bovino morreram em consequência de uma descarga eléctrica atmosférica, no município da Ganda, naquele que é considerado um caso insólito na região.

Perante este cenário, a sociedade defende a instalação de pára-raios nos municípios do interior mais afectados, com vista a proteger a população e os animais. JH/CRB