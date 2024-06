Desaparece avião com vice-presidente do Malawi e mais nove pessoas a bordo

Um avião militar que transportava o vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, foi dado como desaparecido depois de não ter conseguido aterrar na manhã desta segunda-feira, 10.

“Todos os esforços das autoridades aeronáuticas para estabelecer contacto com a aeronave desde que ela saiu do radar falharam até agora”, afirmou o Governo num comunicado.

O avião, que decolou pouco depois das 9 horas locais da capital Lilongwe, transportava Chilima e mais nove pessoas.

A nota acrescenta que o Presidente Lazarus Chakwera ordenou às forças regionais e nacionais que conduzam uma “operação imediata de busca e salvamento para localizar o paradeiro da aeronave”.

Chakwera, que deveria viajar às Bahamas para uma visita de trabalho, cancelou a deslocação.

Em 2022, Chilima foi destituído dos seus poderes quando foi preso e acusado de corrupção devido a um escândalo de suborno envolvendo um empresário britânico-malawiano.

No mês passado, um tribunal do Malawi retirou as acusações depois de Chilima ter comparecido a várias audiências judiciais.