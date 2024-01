Depois de Xie na China, Kerry também deixará o cargo de enviado para o clima dos EUA

John Kerry, o principal diplomata dos Estados Unidos para as negociações sobre o clima, pretende renunciar depois de mais de três anos pressionando incansavelmente os países para que sejam mais agressivos na luta contra o aquecimento global, noticiou a agência Bloomberg.

A decisão de Kerry de deixar o cargo acontece após as negociações climáticas da ONU em Dubai que produziu um acordo histórico para abandonar os combustíveis fósseis que estão contribuindo para o aquecimento planetário.

A sua saída coincide com a saída do seu homólogo chinês, Xie Zhenhua, que será substituído por um dos principais diplomatas do país, Liu Zhenmin,

Sob Kerry e Xie, os Estados Unidos e a China formaram o motor que impulsionou as negociações sobre as alterações climáticas.

A colaboração entre os dois deu frutos em novembro, quando a China e os Estados Unidos concordaram em acelerar uma série de ações climáticas, apoiando os esforços para triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, acelerar a construção interna de energia verde para substituir o carvão, o petróleo e o gás e promover a cooperação para limitar as emissões de gases com efeito de estufa particularmente perniciosos. Os elementos dessa declaração conjunta formaram a base para a declaração final que emergiu da cimeira climática COP28 de dezembro, no Dubai.

Kerry, 80 anos, deixou claro que não abandonará a luta climática, mesmo quando deixar o governo. Espera-se agora que ele ajude na tentativa de reeleição de Joe Biden, enquanto o presidente procura cortejar eleitores jovens e preocupados com o clima. A saída de Kerry também poderá libertá-lo para dedicar mais tempo à pressão por políticas e projectos favoráveis – incluindo iniciativas filantrópicas que ele ajudou a impulsionar no seu papel de enviado climático.

Kerry tem lutado contra as alterações climáticas há décadas, participando na primeira cimeira da ONU sobre o assunto em 1992 na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro. Mas nos últimos três anos tem sido o principal emissário de Biden sobre o assunto, servindo como enviado presidencial especial para o clima e alertando o mundo.

Não está claro quem poderá substituir Kerry, um político experiente e diplomata que trouxe uma seriedade incomum ao seu papel como principal negociador climático internacional dos Estados Unidos. Anteriormente, o cargo era ocupado por burocratas mergulhados na diplomacia, mas que não tinham o mesmo perfil político.

Kerry tem desfrutado de acesso relativamente fácil a Biden e compartilha com o presidente uma camaradagem construída durante o seu serviço compartilhado no Senado. Ele também é conhecido em todo o mundo pelos seus anos como secretário de Estado – um estatuto que facilita a sua marca muito pessoal de diplomacia, forjada através de relações com líderes mundiais.

Em 2014, as conversações de Kerry com a China ajudaram a impulsionar uma declaração conjunta sobre o clima que lançou as bases para o histórico Acordo de Paris um ano depois. E mesmo quando as tensões sobre os direitos humanos, a propriedade intelectual e Taiwan complicaram o relacionamento de Washington com Pequim, ele falou com otimismo sobre a oportunidade para os EUA e a China encontrarem pontos comuns e fazer progressos em matéria de alterações climáticas.

“Este é um momento de mudança radical”, disse Kerry no final das negociações da COP28, em dezembro. O acordo de quase 200 países para a transição dos combustíveis fósseis incentivará a mudança para a energia limpa e ajudará a garantir que os banqueiros e os investidores “farão um conjunto diferente de escolhas”.