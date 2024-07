Democratas Proeminentes do Congresso dos EUA pedem a Biden que abandone a corrida presidencial de 2024

O presidente Biden enfrentou novos apelos de democratas proeminentes para que desistisse da disputa presidencial poucos dias depois de prometer continuar a sua campanha e provar aos americanos que estava à altura do cargo, enquanto a pressão sobre o presidente sobre a sua aptidão para a Casa Branca continuava aumentando, anunciou o WSJ.

Numa reunião de democratas seniores da Câmara, vários participantes disseram no domingo que acreditavam que Biden deveria se afastar, de acordo com o WSJ. Os membros incluíam os principais legisladores em grandes comitês, incluindo os Reps. Jerry Nadler e Joe Morelle de Nova York, Adam Smith de Washington, Jim Himes de Connecticut e Mark Takano da Califórnia.

Os acontecimentos abriram uma grande rachadura no muro de apoio de Biden, elevando o número de democratas da Câmara pedindo que ele se afastasse para cerca de 10. Eles incluíam os principais democratas nos Comitês Judiciário, Serviços Armados e Inteligência. As deserções lançaram mais dúvidas sobre o caminho de Biden, mesmo que ele controle o seu próprio destino graças à vitória nas primárias presidenciais democratas.

Biden tentou reunir apoiantes em eventos na Pensilvânia no domingo, acompanhado por altos funcionários democratas, incluindo os senadores John Fetterman e Bob Casey , em meio à pressão para provar que ele tem o que é preciso para vencer neste outono. O dia foi projetado para exibir o toque de campanha do presidente de 81 anos, continuando uma série de aparições que incluíram comentários de campanha e uma entrevista na TV na sexta-feira, na qual Biden fez comentários contundentes, mas fez pouco para acalmar os temores dos aliados sobre a sua aptidão.

O Congresso retorna ao trabalho esta semana, com uma reunião completa da bancada democrata da Câmara esperada para terça-feira. Os democratas da Câmara devem se reunir na terça-feira de manhã e o futuro de Biden deve ser uma parte principal da discussão.

A reviravolta acontece enquanto os líderes dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte se preparam para ir a Washington para uma Cimeira que foi planeada como uma celebração dos esforços dos Estados Unidos para fortalecer a aliança. Os conselheiros de Biden esperavam que fosse uma chance de mostrá-lo como líder não apenas do país, mas também do mundo. Em vez disso, os ministérios das Relações Exteriores foram cercados por perguntas sobre a aptidão de Biden e suas interações privadas com ele.

Os democratas expressaram cautela nos programas de domingo e pressionaram Biden a reabrir a questão sobre se ele deveria continuar na campanha.