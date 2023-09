Declaração de Nairobi: África procura financiamento e alívio da dívida para combater as alterações climáticas

Os líderes africanos apelaram a um amplo alívio da dívida e a financiamento climático para ajudar o continente a aumentar quase seis vezes a sua produção de electricidade a partir de fontes renováveis até 2030.

Numa declaração assinada pelos líderes na primeira Cimeira do Clima em África, na capital do Quénia, Nairobi, apelaram à prorrogação do prazo dos empréstimos soberanos, à pausa da dívida quando ocorrerem catástrofes climáticas e a um período de carência de 10 anos para o pagamento de juros. Essas medidas contribuiriam de alguma forma para permitir que alguns dos países mais vulneráveis do mundo reforçassem a sua resiliência climática e desenvolvessem as suas economias, de acordo com o documento.

A declaração, disseram os líderes, servirá de base para a posição comum do continente na cimeira climática global das Nações Unidas, COP28, no Dubai, no final deste ano.

É necessária “uma resposta abrangente e sistémica à incipiente crise da dívida, fora dos quadros de incumprimento, para criar o espaço fiscal que todos os países em desenvolvimento necessitam para financiar o desenvolvimento e a ação climática”, afirmaram os líderes na chamada Declaração de Nairobi, na quarta-feira.

África, o continente menos desenvolvido do mundo, quase não contribuiu para as emissões de gases com efeito de estufa que estão a impulsionar as alterações climáticas, mas os seus países estão entre os mais duramente atingidos por ciclones, secas e inundações. Isto, juntamente com o peso da dívida exacerbado pela pandemia de Covid-19, está a impedir o crescimento económico.

“Estamos cientes da configuração injusta dos quadros institucionais multilaterais que colocam perpetuamente as nações africanas em desvantagem”, disse o Presidente do Quénia, William Ruto , num discurso de encerramento aos delegados. “Como continente, desenvolvemos a nossa posição comum que resume as nossas ambições de transformação socioeconómica e a nossa agenda de ação climática.”

Anteriormente, Ruto disse que promessas de financiamento climático de 23 mil milhões de dólares foram feitas na conferência. Participaram quinze chefes de estado africanos, segundo informações dos organizadores. Antonio Guterres , secretário-geral das Nações Unidas, e Ursula von der Leyen , presidente da Comissão Europeia , também estiveram presentes.

Além da declaração, os líderes africanos apelaram a impostos globais sobre as transacções financeiras e as emissões de carbono para financiar projectos de resiliência climática, bem como sublinharam que mais impostos provenientes das operações no continente deveriam ir para os seus governos, em vez de serem pagos noutros lugares.

O continente estabeleceu uma meta para aumentar a produção de energia a partir de energias renováveis para pelo menos 300 gigawatts até 2030, contra 56 gigawatts em 2022, e fez planos para reformar os mercados de carbono, a fim de gerar mais receitas.

O documento final recuou na linguagem de um rascunho anterior visto pela Bloomberg que colocava mais ênfase na contribuição potencial do continente para combater o aquecimento global através do desenvolvimento de indústrias amigas do carbono, como o hidrogénio verde.

Embora África tenha um potencial abundante de energia solar, eólica e hidroeléctrica e seja considerada uma futura fonte de hidrogénio verde, quase metade da população de África, ou 600 milhões de pessoas, não tem acesso à electricidade. Apenas 2% do investimento global em energias renováveis vai para África, disseram os líderes.