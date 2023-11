De “imbecil” a “Sua Santidade”, Milei muda de tom sobre papa Francisco

O presidente eleito da Argentina, o libertário Javier Milei, que no passado chamou o papa Francisco de tudo, desde “filho da puta” e “imbecil” a homem do diabo na terra, falou por telefone com seu compatriota nesta terça-feira.

“Estamos satisfeitos em anunciar que sua santidade, o papa Francisco, falou com nosso futuro presidente para parabenizá-lo e expressar seus desejos de unidade e progresso para nosso país”, afirmou o gabinete de Milei em um comunicado.

O comunicado acrescentou que o papa Francisco prometeu enviar um rosário de presente e esperava realizar uma visita “muito em breve”.

O Vaticano havia dito mais cedo que os dois conversaram no fim da tarde, mas não divulgou o que foi discutido ou quem fez a ligação.

Antes de decidir concorrer à Presidência, o ex-comentarista de televisão fez uma série de ataques contra o papa, chamando-o de um “imbecil que defende a justiça social”, um “filho da puta pregando o comunismo” e o “representante do mal na Terra”.

Em setembro, padres de bairros pobres de Buenos Aires, cidade natal do papa e onde ele também foi arcebispo, celebraram uma missa para defender Francisco e condenar os ataques de Milei contra ele.

O jornal argentino La Nación publicou uma reportagem com fontes dizendo que o papa iniciou a conversa, que teria durado oito minutos.

Francisco, de 86 anos, fez mais de 40 viagens fora da Itália desde que se tornou, há 10 anos, o primeiro pontífice latino-americano, mas ainda não visitou a Argentina.

Por Philip Pullella; Reportagem adicional de Kylie Madry e Sarah Morland