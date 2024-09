DBSA aprova 200 milhões de dólares para o projeto ferroviário do Corredor do Lobito em Angola

O Banco de Desenvolvimento da África Austral (DBSA) anunciou que , juntamente com a Corporação Financeira Internacional para o Desenvolvimento (DFC) dos EUA, aprovou o financiamento de 200 milhões de dólares para o projeto Ferroviário do Corredor do Lobito, em Angola. O contrato de concessão para o projeto ferroviário do Corredor do Lobito foi assinado em novembro de 2022, e a construção deve ocorrer em breve após o encerramento do financiamento . O financiamento do DBSA enquadra-se nesse processo e é uma contribuição importante para fechar as necessidades de financiamento do projecto.

Segundo o DBSA, o financiamento apoiará a construção e a modernização da infraestrutura ferroviária , incluindo a aquisição de 50% dos vagões necessários de uma empresa de fabricação local sul-africana.

O projeto , avaliado em cerca de 786,4 milhões de dólares, visa melhorar as redes regionais de comércio e transporte, fornecendo uma ligação ferroviária eficiente e confiável do porto de Lobito, na costa atlântica de Angola, até a fronteira com a República Democrática do Congo (RDC).

O projeto visa dinamizar o transporte de cargas , permitindo grandes fluxos de mercadorias internacionais em trânsito e mercadorias nacionais em circulação interna.

O financiamento deste projeto é destacado como um passo importante para melhorar a estrutura logística na África Austral .

Segundo o DBSA, ao apoiar o Corredor do Lobito, o DBSA estará investindo em infraestrutura crítica e promovendo oportunidades económicas e criação de empregos em Angola e na RDC, afirma em um comunicado. O projeto está alinhado ao compromisso com o desenvolvimento sustentável e a cooperação regional.

Espera-se que este projeto forneça um elo crítico para o transporte de cobre , cobalto e outros bens essenciais das áreas ricas em minerais da RDC para os mercados internacionais através do porto de Lobito.

A linha ferroviária faz parte de uma estratégia mais ampla para apoiar a transição energética , facilitando a exportação de minerais essenciais necessários para tecnologias de energia renovável.

“Nosso apoio ao projeto do Corredor Ferroviário do Lobito está alinhado com a nossa missão de impulsionar o crescimento económico sustentável e a integração regional na África Austral , sem esquecer de construir a prosperidade da África ”, disse o executivo do grupo de transações do DBSA, Mpho Mokwele.