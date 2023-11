D´Agosto obtêm primeira vitória no Girabola2023/24

Com golo solitário de Obed, o 1º de Agosto conseguiu hoje (domingo), em Luanda, a primeira vitória no Campeonato Nacional de futebol (Girabola2023/24), diante do Recreativo do Libolo, por 1-0, em jogo da terceira jornada, disputado no Estádio dos Coqueiros.

Depois de dois empates nas rondas anteriores, o tento solitário da formação “militar”, foi obtido aos 25 minutos, em que o avançado congolês aproveitou um cruzamento do seu colega Hossi.

Trata-se de um resultado semelhante ao que o vice-campeão nacional teve no primeiro triunfo na edição transacta (2022-23), o feito que havia conseguido uma jornada antes ( 2ª), superando o FC Bravos do Maquis , na capital.

Da parte do Libolo, que ainda não pontuou na competição, regista um início negativo, ao comparar-se com a temporada passada, em que nesta esta altura já levava 5 pontos fruto de triunfo na estreia e dois empates seguintes.

Hoje, no inicio da contenda, os “militares”, desde muito cedo que começaram a impor-se na partida, com uma jogada em que Mabelele a entrada da área chuta forte, mas a bola embateu num contrário.

No mesmo instante, o atacante Obed quase finalizou, com um toque de cabeça no esférico, que passou a centímetros da parte superior da baliza do Libolo.

A turma agostina estava lançada ofensivamente, remetendo o adversário a constantes missões defensivas. Desta, Aguinaldo consegue roçar a bola no travessão da baliza de Fani, aos 10 minutos.

O Libolo reagiu, e numa jogada individual, no qual Andeloy, do meio campo, tentou surpreender o guarda-redes Neblu, com chute forte a figura de um jogador contrário.

Noutro ataque “libolense”, Kibuata, após uma combinação com Andeloy, rematou a “queima roupa”, sem o efeito desejado, tornando enfurecido os visitantes, que aos poucos equilibravam e jogo.

Minutos depois, foi a vez do atacante Caneta, que isolado, atirou à figura de Neblu. Em resposta, no contra-ataque, Hossi cruzou para a área oposta e, entre confusões, Obed levou a melhor, ao empurrar a bola para o fundo da baliza do oponente, em vantagem do 1° de Agosto (1-0), aos 25 minutos, até ao intervalo.

No reatamento, houve vários momentos, principalmente da parte do Libolo, que tentava inverter a situação, uma das quais Gelson, de muito longe, obrigou a Neblu a socar para canto, com um remate, aos 88.

Do lado do 1º de Agosto, o ala Mano que rendera Mabele, volvidos 66, com a sua rapidez e dribles criava inúmeros perigos na ala direita, mas, era constantemente travado em falta, obrigando o árbitro Chitano Francisco, a usar em cinco ocasiões os cartões amarelos.

Com este resultado, o 1º de Agosto soma 5 pontos, na oitava posição, ao passo que o Libolo é último, sem pontuar.

Na próxima jornada, o 1º de Agosto defronta o Interclube, no dia 18, no estádio 22 de Junho (15h30), na capital do país, enquanto que, no mesmo dia, o Libolo recebe o Santa Rita de Cássia do Uige (15h). JAD/VAB