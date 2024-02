Cuanza Sul: Sumbe acolhe Festival Nacional de Música Gospel

A ciadade do Sumbe, província do Cuanza Sul, acolhe dia sete deste mês o Festival Nacional de Musica Gospel, no âmbito do II Festival Nacional de Cultura (Fenacult2014), que decorre no país até até 20 de Setembro.

De acordo com o programa do evento a que a Angop teve hoje acesso, o festival visa promover a música religiosa.

Participaram no festival a Irmã Sófia, Miguel Buila, Nguito Panda, Irmã Heraldina, Irmã Lukeba, Irmã Maria de Lourdes, Irmão Chico, Irmão Kim Paulo, Issac Ganga, Padre Henriques e Nelson Custodio.

Constam ainda os grupos corais da Igreja Católica, Igreja Metodista, bem como as bandas Caçadores do Reino, Jetseman, Genium, Ipeu, Tocoista e Bom Deus.

O Fenacult servirá como ponto de promoção da coesão, unidade e da diversidade cultural de Angola, bem como da preservação e divulgação da identidade nacional. (portalangop.co.ao)