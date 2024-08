Crédito do sector não financeiro cresce 6,8 biliões de kwanzas em Julho

O crédito bruto do sector não financeiro cifrou-se em 6,8 biliões de kwanzas, em Julho último, registando um aumento de cerca de kz 1 060,6 mil milhões (18,2%), face ao período homólogo.

Segundo o Banco Nacional de Angola (BNA), 89,1% desse empréstimo foi para o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) e 10,9% para o sector público (administração pública e empresas públicas).

No mesmo período, o endividamento do sector público não financeiro totalizou 738,7 mil milhões de kwanzas, dos quais 54,8% referente à administração pública e 45,2% às empresas públicas. Comparativamente ao mês anterior, registou-se um crescimento de 1 23,4 mil milhões de kwanzas (20,1%).

Por sua vez, o endividamento do sector privado cresceu 937,2 mil milhões de kwanzas (18,3%), ao passar de 5,1 biliões, em Julho de 2023, para Kz 6,1 biliões, em Julho de 2024.

Já o endividamento das empresas privadas não financeiras foi correspondente a kz 4,7 biliões, com um aumento de 866,7 mil milhões de kwanzas (22,4%), e o endividamento dos particulares correspondeu a 1,3 biliões, registando um crescimento de 70,5 mil milhões de kwanzas (5,7%).

No período em análise, o stock de crédito à economia, em moeda nacional, atingiu 5 biliões de kwanzas, com um aumento de Kz 460,3 mil milhões nos primeiros sete meses do corrente ano.

Ainda em Julho de 2024, o crédito bruto direccionado ao Sector Real da Economia totalizou 1,31 biliões de kwanzas, um decréscimo de Kz 18,99 mil milhões (1,43%) em relação ao período correspondente do ano anterior.

Essa redução foi impulsionada principalmente pela contracção de recursos alocados ao subsector da agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas, com uma redução de recursos de cerca de 137,29 mil milhões de kwanzas (31,78%).

Quanto ao crédito total concedido no âmbito do Aviso n.º 10/2022 do BNA, que visa o fomento do Sector Real, atingiu 1,12 biliões de kwanzas, representando 85,93% do total de crédito concedido a este sector e 18,39% da carteira de crédito bruto do sistema bancário.

Em comparação com o período homólogo, verificou-se um aumento significativo de 179,38 mil milhões de kwanzas (18,99%), impulsionado principalmente pelo financiamento de projectos no subsector da indústria transformadora, que registou um acréscimo de 112,85 mil milhões de kwanzas (21,39%).

Em termos de subsectores de actividade económica, o crédito total concedido ao Sector Real no período em análise, destaca-se o subsector de indústria transformadora, com 651,30 mil milhões de kwanzas (49,79%), dos quais 640,33 mil milhões (98,32%) correspondente ao crédito ao abrigo do Aviso 10 do BNA.

Ao passo que o subsector de indústrias extractivas registou 361,96 mil milhões de kwanzas (27,67%), dos quais 193,03 mil milhões (53,33%) concedidos ao sector real, enquanto a agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas, com 294,72 mil milhões de kwanzas (22,53%). QCB/VC