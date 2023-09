Costa do Marfim quer que o consumidor da UE suporte os custos do cacau ético

A Costa do Marfim quer que os consumidores ricos suportem os custos de tornar o cacau sustentável e ameaça adiar a assinatura de novos contratos de vendas até conseguir o que quer.

O maior produtor de cacau do mundo enviará uma delegação no dia 11 de setembro do seu regulador da indústria para negociar com a Comissão Europeia em Bruxelas sobre o assunto, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos. O bloco adoptou novas regras em Junho para prevenir a desflorestação, mas a Costa do Marfim está preocupada com quem arcará com os custos – e pensa que deveriam ser as multinacionais do chocolate, e não os agricultores locais.

Garantir um acordo será uma condição para retomar as vendas futuras de cacau de 2023-24 e iniciar contratos para 2024-25, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque os planos ainda não são públicos. Em julho, a Costa do Marfim suspendeu as vendas futuras para a temporada que começa no próximo mês.

A legislação da União Europeia exige que os exportadores provem que o seu fornecimento à Europa não foi cultivado em terras desmatadas. Os fornecedores têm de 18 a 24 meses para se ajustar. A UE é normalmente o principal mercado de cacau da Costa do Marfim.

Uma porta-voz de Yves Kone, diretor-gerente do regulador da indústria Le Conseil Cafe-Cacao, confirmou que ele estará em missão em Bruxelas para uma série de reuniões. O objectivo é reforçar a defesa das regulamentações da UE relacionadas com a desflorestação importada e a directiva sobre a devida diligência, disse ela.

Um porta-voz da Comissão Europeia não comentou imediatamente as negociações. Não está claro como qualquer acordo funcionaria na prática.

As vendas futuras da Costa do Marfim para a temporada que começa no próximo mês totalizaram 1,3 milhão de toneladas antes da suspensão, em comparação com cerca de 1,8 milhão de toneladas em contratos que são selados anualmente, disse uma das pessoas.

Entretanto, a oferta mundial de cacau está a diminuir devido às condições meteorológicas adversas na cintura do cacau da África Ocidental, colocando o mercado no caminho para um terceiro défice anual . A principal colheita da Costa do Marfim deverá cair um quinto em 2023-24.

O Gana, que juntamente com a Costa do Marfim produz dois terços do cacau mundial, manteve conversações com o seu vizinho no início deste ano sobre como encontrar uma forma comum de ser pago pelo fardo de ter de criar sistemas para cumprir as regras de rastreabilidade. Os dois países ainda estão a estudar quanto custaria a plena conformidade com as novas normas da UE.

As regras destinam-se a ajudar a combater as alterações climáticas e a perda de biodiversidade, segundo a Comissão Europeia. O regulamento não é punitivo nem protecionista, mas cria condições equitativas, afirmou no mês passado.