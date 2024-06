Costa do Marfim, Namíbia e Africa do Sul estão na mira das grandes petrolíferas, à medida que a exploração offshore se intensifica

À medida que as grandes empresas petrolíferas retornam à exploração offshore, as águas profundas da África Ocidental se tornaram um alvo importante de perfuração para algumas das maiores empresas internacionais.

Costa do Marfim e Namíbia têm sido as áreas de exploração mais promissoras nos últimos anos, gerando grandes descobertas de petróleo e gás.

Embora a Namíbia ainda não tenha iniciado a sua própria produção de petróleo bruto, a Costa do Marfim produz petróleo bruto há anos e deve triplicar a sua produção até 2027, graças às recentes descobertas de petróleo e gás offshore.

A Costa do Marfim espera aumentar sua produção de petróleo para 200.000 barris por dia (bpd) até 2027, acima dos cerca de 60.000 bpd atuais, disse o presidente do país da África Ocidental, Alassane Ouattara. O país espera atrair US$ 15 bilhões em investimentos em seu setor de petróleo e gás e se tornar um centro regional de petróleo e gás.

A grande petrolífera mais ativa na Costa do Marfim é a italiana Eni, que fez duas descobertas significativas desde 2021 e iniciou a produção de uma delas apenas dois anos após descobrir petróleo.

Em agosto de 2023, a Eni iniciou a produção de petróleo e gás do campo Baleine offshore na Costa do Marfim, menos de dois anos após a descoberta em setembro de 2021 e menos de um ano e meio após a Decisão Final de Investimento (FID). De acordo com o grupo italiano, Baleine é o primeiro projeto de produção livre de emissões de Escopo 1 e 2 na África.

A fase inicial de produção está ocorrendo por meio de uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) reformada e atualizada, capaz de lidar com até 15.000 bpd e cerca de 25 Mscf/d de gás associado.

Todo o gás natural do campo irá para o mercado interno da Costa do Marfim por meio de um novo gasoduto até a costa.

Poucos meses após anunciar o início da operação do campo de Baleine, a Eni disse em março deste ano que havia feito outra descoberta de petróleo offshore, chamada Calao, na Costa do Marfim.

O poço de exploração encontrou óleo leve, gás e condensados caracterizados por valores de permeabilidade de bons a excelentes, enquanto avaliações preliminares indicam recursos potenciais variando entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de barris de óleo equivalente.

Calao é a segunda maior descoberta na Costa do Marfim, depois do campo Baleine, descoberto pela Eni em setembro de 2021, informou a empresa italiana.

Se a Eni conseguir acelerar o desenvolvimento de Calao como fez com Baleine, o país da África Ocidental poderá aumentar ainda mais a sua produção de petróleo e gás.

O campo offshore produtor de Baobab, na Costa do Marfim, atraiu recentemente a atenção da Vaalco Energy, sediada em Houston, que adquiriu no início deste ano a Svenska Petroleum Exploration, uma empresa privada sueca, cujo principal ativo é uma participação operacional não operada de 27,39% na Baobab.

Mais ao sul da Costa do Marfim, ao longo da costa da África Ocidental, fica a Namíbia, considerada o próximo ponto de produção de petróleo mais valorizado do mundo, podendo replicar o sucesso da Guiana.

A Wood Mackenzie estima que a economia do petróleo da Namíbia pode ser robusta, com o valor presente líquido (VPL) permanecendo positivo mesmo com preços de petróleo tão baixos quanto US$ 40 por barril.

A TotalEnergies e a QatarEnergy também estão expandindo os seus esforços para explorar petróleo e gás na Bacia de Orange, adquirindo uma licença próxima na bacia, em águas sul-africanas.

Costa do Marfim, Namíbia e África do Sul se tornaram os novos alvos das supermajors para exploração e produção offshore.