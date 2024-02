Corpo de Alexei Navalny entregue à sua mãe

A equipa e a família de Alexei Navalny acusam as autoridades russas de terem ocultado o seu corpo para tentar esconder a verdadeira causa da morte.

O corpo de Alexei Navalny foi entregue à sua mãe, confirmou no sábado o porta-voz do falecido líder da oposição russa, mais de uma semana após a sua morte numa colónia penal.

“Lyudmila Ivanovna ainda está em Salekhard. O funeral ainda está pendente. Não sabemos se as autoridades vão interferir para o realizar como a família quer e como Alexei merece”, escreveu Kira Yarmysh no X, antigo Twitter.

Navalny, de 47 anos, morreu inesperadamente a 16 de fevereiro na colónia penal do Círculo Polar Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos por acusações de “extremismo”.

Inicialmente, foi negado à sua família o acesso ao seu corpo, tendo as diferentes autoridades dado declarações contraditórias sobre o local para onde tinha sido transferido. No sábado passado, as autoridades afirmaram que o corpo só seria libertado depois de serem conhecidos os resultados de um “exame histológico”.

Na altura, Yarmysh afirmou que as autoridades estavam a “andar em círculos e a encobrir o rasto” das causas da morte de Alexei.

Lyudmila Navalnaya finalmente pôde ver o corpo de seu filho no necrotério na quinta-feira e acusou as autoridades de a tentarem chantagear para aceitar um enterro secreto.

Um atestado médico entregue à mãe de Navalny afirmou que o político havia morrido de “causas naturais”.

Os países ocidentais atribuíram a responsabilidade pela morte do crítico do Kremlin ao Kremlin e ao presidente russo Vladimir Putin, tendo o Reino Unido e os Estados Unidos da América adotado novas sanções contra funcionários russos. A UE também rebatizou o seu regime de sanções em matéria de direitos humanos com o nome de Navalny.

O Kremlin rejeitou categoricamente tais acusações com o porta-voz Dmitry Peskov descrevendo-as como “acusações absolutamente infundadas e insolentes sobre o chefe do Estado russo.”

As autoridades russas, entretanto, reprimiram qualquer demonstração espontânea de apoio a Navalny. Cerca de 400 pessoas foram detidas em todo o país, no fim de semana após a morte do opositor russo, por participarem em memoriais improvisados em sua honra.

Cerca de 30 outros foram detidos neste sábado em nove cidades russas por mostrar apoio a Navalny, de acordo com o grupo de direitos OVD-Info, que rastreia prisões políticas.