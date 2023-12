COP28 termina com acordo histórico sobre transição dos combustíveis fósseis

A COP28 sobre as negociações climáticas em Dubai terminou com um acordo histórico que viu pela primeira vez um compromisso de transição de todos os combustíveis fósseis.

O presidente da cimeira deste ano patrocinada pela ONU, Sultão Al Jaber dos Emirados Árabes Unidos, mediou um acordo que foi suficientemente forte para os Estados Unidos e a União Europeia sobre a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis e manter a Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo a bordo.

O acordo apela aos países para que abandonem rapidamente os sistemas energéticos dos combustíveis fósseis de uma forma justa e ordenada, qualificações que ajudaram a convencer os céticos. Nos termos do acordo, os países também são chamados a contribuir para um esforço de transição global – em vez de serem totalmente obrigados a fazer essa mudança por conta própria.

Embora o resultado fique aquém da eliminação progressiva que a maioria dos países desejava, abre novos caminhos: nenhum texto anterior da COP mencionou o abandono do petróleo e do gás, os combustíveis que sustentaram a economia global durante décadas.

A rapidez com que isso se tornará realidade não será decidida pelas negociações diplomáticas que fecharam o acordo de hoje, mas sim pelos investidores, consumidores e governos nacionais. Após a promessa de redução gradual do carvão em Glasgow, há dois anos, o consumo continuou a aumentar e é muito pouco provável que o mundo limite o aquecimento à meta de 1,5ºC do Acordo de Paris.

Ainda assim, a decisão do Dubai é um marco histórico importante na transição para um sistema energético de baixo carbono. O texto também inclui acordos para triplicar a implantação de energias renováveis e duplicar a taxa de ganhos de eficiência até ao final da década. Um acordo separado da COP28, alcançado anteriormente, adotou um fundo arduamente conquistado para fazer face às perdas e danos das alterações climáticas.

“Um acordo é tão bom quanto a sua implementação. Somos o que fazemos, não o que dizemos”, disse Al Jaber. “Devemos tomar as medidas necessárias para transformar este acordo em ações tangíveis.”

Vitória Diplomática

O acordo de última hora é uma vitória diplomática para os Emirados Árabes Unidos e Al Jaber, cujo papel na Adnoc fez dele uma escolha controversa para presidir às conversações deste ano. Houve soluços – alegações de que ele usou seu papel para fazer lobby por negócios de petróleo e uma discussão sobre a ciência das mudanças climáticas – mas no final ele argumentará que cumpriu a missão.

Al Jaber também aproveitou a sua presidência para trazer firmemente a indústria do petróleo e do gás para o processo COP e houve mais representantes de empresas de combustíveis fósseis do que em qualquer cimeira anterior. Ele forjou um pacto entre mais de 50 empresas para reduzir as emissões de suas próprias operações.

Por Editor Económico

Portal de Angola