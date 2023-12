COP28 mais perto de um acordo sobre uma transição mais rápida dos combustíveis fósseis

Os negociadores climáticos no Dubai reuniram-se na manhã de quarta-feira sobre um projeto de acordo que apela às nações para que abandonem rapidamente a utilização de combustíveis fósseis, à medida que se aproximam do fim das conversações destinadas a evitar as piores consequências do aquecimento global.

O texto de compromisso representa uma afirmação mais contundente do compromisso mundial de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, enquanto evita promessas polarizadoras de “eliminação gradual” dos combustíveis fósseis que atraíram o fogo da Arábia Saudita e de outras nações produtoras de petróleo.

Um porta-voz da presidência da COP28 disse que o projeto não era oficial.

O texto é mais declarativo do que uma versão anterior, divulgada na noite de segunda-feira, que não comprometia os países com medidas específicas, como triplicar a energia renovável e aumentar a eficiência – e, em vez disso, apresentava-as como opções que “poderiam” tomar. O projeto em discussão na noite de terça-feira diz que as nações “deveriam” tomar essas medidas.

Essa mudança provavelmente superará a oposição de muitos países porque fortalece o impulso para reduzir as emissões.

Ao mesmo tempo, reconhece que os países devem traçar os seus próprios caminhos “de uma forma determinada a nível nacional”, uma concessão fundamental. Também deixa claro que o trabalho dos países para ajudar o mundo a fazer “reduções profundas, rápidas e sustentadas” nas emissões de gases com efeito de estufa deve basear-se no princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas.

A principal mudança no projeto é uma mudança relativamente a uma opção anterior de “reduzir tanto o consumo como a produção de combustíveis fósseis, de uma forma justa, ordenada e equitativa”. Em vez disso, o novo documento apelaria aos países para que iniciassem “a transição dos combustíveis fósseis nos nossos sistemas energéticos, a partir desta década, de uma forma justa, ordenada e equitativa, de modo a alcançar o zero líquido até 2050, de acordo com a ciência”.

As nações concordariam que existe uma “necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas nas emissões de GEE em linha com os caminhos de 1,5°C” – uma referência a uma meta do Acordo de Paris que foi procurada pelos Estados Unidos, pela UE e por pequenas nações insulares.

Existem também concessões aos países em desenvolvimento, que procuram ajuda para fazer crescer as suas economias e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. O projeto enfatiza a necessidade de financiamento e transferência de tecnologia como “facilitadores críticos da ação climática”.

Ao mesmo tempo, apelaria aos países para que reduzissem rapidamente o carvão – onde as emissões provenientes da sua utilização não são capturadas. Isso é semelhante a uma declaração anterior de 2021, mas vai mais longe, instando as nações a limitar também a “permissão de geração de energia a carvão nova e ininterrupta”.

Aqui está um trecho importante do documento:

27. Reconhece a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas nas emissões de GEE, em linha com as trajetórias de 1,5°C, e apela às Partes para que contribuam para os esforços globais, de uma forma determinada a nível nacional, tendo em conta os princípios e disposições do Acordo de Paris e devem tomar medidas que incluam, entre outras:

(a) Triplicar a capacidade de energia renovável a nível mundial e duplicar a taxa média anual global de melhorias na eficiência energética até 2030;

(b) Reduzir rapidamente o carvão inabalável e limitar o licenciamento de geração de energia nova e inabalável a partir do carvão;

(c) Acelerar os esforços a nível mundial no sentido de sistemas energéticos com emissões líquidas zero, utilizando combustíveis com zero ou baixo teor de carbono muito antes ou por volta de meados do século;

(d) Afastar-se dos combustíveis fósseis nos nossos sistemas energéticos, a partir desta década, de uma forma justa, ordenada e equitativa, de modo a atingir o zero líquido até 2050, de acordo com a ciência;

(e) Acelerar tecnologias com zero ou baixas emissões, incluindo, entre outras, tecnologias renováveis, nucleares, de redução e remoção de carbono, tais como captura, utilização e armazenamento de carbono, especialmente em sectores difíceis de reduzir, e produção de hidrogénio com baixo teor de carbono, de modo a intensificar os esforços rumo à substituição inabalável de combustíveis fósseis nos sistemas energéticos.

(f) Acelerar e reduzir substancialmente as emissões que não sejam de CO2, incluindo, em particular, as emissões de metano a nível mundial até 2030;

(g) Acelerar as reduções das emissões do transporte rodoviário através de uma série de vias, incluindo o desenvolvimento de infraestruturas e a rápida implantação de veículos com emissões zero;

(h) Eliminação progressiva dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis que não abordam a pobreza energética ou as transições justas, o mais rapidamente possível;