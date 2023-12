COP28: Estados Unidos apoiam a eliminação gradual de “alguns” combustíveis fósseis para atingir a meta líquida zero

Num tom mais conciliatório com as duas posições extremas de redução ou eliminação dos combustíveis fósseis, o enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, disse na COP28 que o mundo precisa de eliminar gradualmente alguns combustíveis fósseis – e empregar tecnologia de captura de carbono – para alcançar os objetivos climáticos líquido zero em meados do século.

O futuro do petróleo, do gás e do carvão tornou-se um grande obstáculo para os negociadores que encerram uma primeira semana de conversações na cimeira climática COP28 no Dubai, onde as decisões finais devem ser acordadas por unanimidade. Enquanto a UE e os Estados Unidos pressionam por algum tipo de compromisso para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, a China, a Índia e outros têm recusado esta abordagem. O ministro da Energia da Arábia Saudita disse à Bloomberg que o reino não concordaria em eliminar gradualmente os combustíveis fósseis.

“Se você pretende reduzir as emissões e realmente atingir a meta de zero emissões líquidas até 2050, será necessário fazer alguma eliminação gradual. Não há outra maneira de atingir essa meta”, disse Kerry em entrevista coletiva na quarta-feira. “É necessária uma eliminação progressiva dos combustíveis fósseis no nosso sistema energético”, enquanto se concentram as tecnologias de captura de carbono no aço, no cimento e noutros sectores difíceis de reduzir.

O endosso da captura de carbono é impopular entre alguns países e activistas na cimeira da ONU. O presidente da COP28, Sultan Al Jaber, foi alvo de comentários que ressurgiram, argumentando que a ciência não diz que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é o que irá manter o aquecimento global em 1,5ºC, um ponto de viragem crítico.

Kerry disse que a captura, utilização e armazenamento de carbono é uma parte essencial da matriz de energia. “A ciência diz que temos de reduzir as emissões. Não prescreve alguma disciplina específica que deva ser praticada; diz para reduzir as emissões”, disse Kerry. E “a ciência diz que não podemos chegar a zero emissões líquidas em 2050 sem alguma” captura de carbono.