Conselho Jurisdicional reduz pena do Petro e da Académica

O Conselho Jurisdicional da Federação Angolana de Futebol (CJ) atenuou as penas aplicadas ao Petro de Luanda e a Académica do Lobito, com multas pecuniárias.

Ambos foram condenados a pagar uma multa de 4.000 UCF (1 UCF equivale a 88 kz), contra a anterior decisão do Conselho de Disciplina (CD) que às suspendia por dois anos de toda as provas.

A alteração da pena se deve ao recente recurso apresentado pelas duas formações, representantes do país nas Afrotaças, numa altura em que se qualificaram à fase de grupos, respectivamente, da Liga dos Campeões e Taça da Confederação.

O Conselho Jurisdicional, no entanto, julgou improcedentes os recursos de anulação da decisão proferida pelo CD, mantendo a suspensão de 4 anos de toda actividade desportiva e deve pagar uma multa de 6.000 UCF para Agostinho Tramagal.

De igual modo, o Kabuscorp do Palanca desce de divisão e deve pagar uma multa de 80.000 UCF, enquanto o presidente do clube, Bento Kangamba, é afastado de toda actividade desportiva por quatro anos e multa de 6.000 UCF.

Os atletas Márcio Luvambo e Ito ficam suspensos apenas por três jogos e uma multa de 6.000 UCF cada um.

Este caso de alegada corrupção iniciou com o vazamento de um áudio onde o técnico da Académica do Lobito, Agostinho Tramagal, refere ter recebido valores do Petro e do Kabuscorp para falsear resultados no fim do Girabola`2023-24 e Taça de Angola, enquanto o 1.º de Agosto tentou o mesmo, sem sucesso.

Na sequência, o 1.º de Agosto havia sido multado em valor pecuniário, tendo sido dispenalizado após cumprimento da decisão do CD da FAF em tempo últil.MC