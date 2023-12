Congresso derruba veto de Lula que protegia terras indígenas

O Congresso restabeleceu artigos-chave de um projeto que limita os direitos dos indígenas sobre suas terras ancestrais, ao derrubar nesta quinta-feira (14) o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a maioria dos votos de 321 deputados e 53 senadores, o parlamento, predominantemente conservador, rejeitou as objeções do Executivo à tese do “marco temporal”, núcleo de uma lei que regulamenta a demarcação de terras indígenas aprovada em setembro.

Defensor declarado das causas indígenas, Lula vetou em outubro alguns trechos do texto, entre eles o do marco temporal.

Apoiada pelo agronegócio, a tese reconhece apenas o direito dos indígenas, que representam 1,7 milhão dos 203 milhões de habitantes do país, de reivindicar os territórios que ocupavam em 1988, quando a Constituição foi promulgada.

No entanto, é rejeitada pelas comunidades indígenas sob o argumento de que muitos povos originários foram expulsos ao longo da história de seus territórios ancestrais, especialmente durante a ditadura militar (1964-1985).

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, lamentou a decisão em um vídeo divulgado em suas redes sociais: “é absurdo que enquanto o mundo já reconhece os povos indígenas e seus territórios como uma das ultimas alternativas para conter a crise climática, o Congresso nacional age totalmente à contramão daquilo que precisa ser feito pra conter essa crise global”.

Cientistas consideram as reservas indígenas barreiras importantes contra o desmatamento e fundamentais na luta contra o aquecimento global.

O Ministério dos Povos Indígenas recorreu à Advocacia-Geral da União (AGU) para apresentar uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) e reafirmar a “inconstitucionalidade” do marco temporal. A máxima instância já havia declarado a tese inconstitucional em setembro.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) também recorreu ao STF, informou à AFP uma fonte da organização.

“O marco temporal premia o ladrão de terras indígenas”, criticou a deputada indígena Celia Xakriaba durante a sessão de hoje.

“Mais um retrocesso derrubado. Garantimos segurança jurídica ao agro brasileiro”, comemorou no X, antigo Twitter, o senador Ciro Nogueira, ex-ministro-chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo dados da Funai, as reservas ocupam 13,75% do território do país.

Desde que assumiu o terceiro mandato, em janeiro, Lula ordenou a demarcação de oito novas reservas, diferentemente de Bolsonaro, que cumpriu sua promessa de não homologar nenhum “centímetro” de terra durante seu mandato.