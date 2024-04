Conflitos podem colocar em risco projetos petrolíferos na África Ocidental

As autoridades africanas e ocidentais estão preocupadas com a possibilidade de os conflitos e golpes de estado na região do Sahel se espalharem para a costa da África Ocidental, que acolhe vários projetos de produção de petróleo e terminais de exportação.

Desde 2020, registaram-se golpes militares no Burkina Faso, no Mali e no Níger, enquanto a violência por parte dos insurgentes islâmicos aumentou nos últimos meses. A ansiedade aumentou devido às potenciais repercussões da violência extremista nos países costeiros da África Ocidental, incluindo o Benim, a Costa do Marfim, o Gana e o Togo, todos a oeste da Nigéria, o maior produtor de petróleo bruto de África.

A Costa do Marfim assistiu recentemente ao arranque de um novo e importante projeto petrolífero e a uma nova grande descoberta offshore da empresa italiana Eni. Espera-se que o Benim inicie em breve as exportações de petróleo do Níger, sem litoral, através de um novo oleoduto. O Togo pretende introduzir reformas energéticas para impulsionar o desenvolvimento de recursos, enquanto o Gana tem um importante campo de produção offshore, o Jubileu.

Desde 2020, o Sahel sofreu sete transferências irregulares de poder porque os líderes não conseguiram resolver a má governação e as queixas públicas ou não dotaram os recursos adequados para as suas forças armadas para cumprirem as suas missões. Esta turbulência aumenta a probabilidade de estas crises se propagarem por metástase e se espalharem para os países vizinhos na costa da África Ocidental.

Uma propagação da instabilidade do tipo Sahel para os estados litorais imensamente mais populosos – 368 milhões de pessoas, do Senegal à Nigéria – representaria uma nova ordem de ameaça à segurança internacional, às rotas comerciais e às economias dos EUA, disse o Instituto da Paz dos Estados Unidos.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, anunciou no ano passado um compromisso de 100 milhões de dólares “para ajudar a enfrentar as ameaças do extremismo violento e da instabilidade” nos países costeiros do Benim, Costa do Marfim, Gana, Guiné e Togo.

A UE, por seu lado, confirmou o compromisso da Europa para com o Golfo da Guiné e prometeu apoio contínuo para combater as repercussões da insegurança no Sahel. A UE entregou 105 veículos blindados às Forças Armadas do Gana, parte de um pacote de financiamento mais amplo do Mecanismo Europeu para a Paz, que visa aumentar “a capacidade do país para responder eficazmente a ameaças potenciais, reforçar a recolha de informações, reforçar a vigilância das fronteiras e manter a estabilidade na região mais ampla.”