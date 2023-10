Conflito israelo-palestiniano: termina hoje prazo para evacuar norte de Gaza

Termina na tarde deste sábado, pelas 15 horas de Paris, o prazo dado por Israel para a evacuação da zona norte de Gaza, numa altura em que a possibilidade de uma invasão terrestre por parte das forças israelitas parece estar iminente.

As forças armadas israelitas deram, esta sexta-feira, 13 de Outubro, 24 horas para a retirada de civis de Gaza, um prazo que foi alargado até meio da tarde deste sábado.

As forças de Israel pediram a mais de um milhão de pessoas para se deslocarem do norte de Gaza para o sul, numa altura em que já dezenas de milhares abandonaram as suas casas, segundo confirma a Organização das Nações Unidas.

Esta deslocação de civis acontece exatamente uma semana depois da incursão do grupo armado Hamas, num momento em que a tensão entre as duas facções aumenta, depois de Israel ter concentrado tanques para uma possível invasão terrestre, que poderá estar iminente.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, diz que vai conseguir “erradicar o Hamas e trazer a vitória”, avisando que isto é “apenas o início”.

A ONU já deixou o alerta de que a retirada de todos os civis será muito difícil, uma vez que o enclave da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas desde 2007, se encontra privado de eletricidade, alimentos e do abastecimento de água e que isso pode causar uma “situação catastrófica” em Gaza.

De salientar que o número de vítimas não pára de aumentar, na sequência desta guerra travada entre Israel e o grupo Hamas.

Há já registo de um total de mais de dois mil mortos do lado palestiniano e 1300 do lado israelita. Entretanto, as autoridades de saúde da Palestina deram hoje conta de que os bombardeamentos israelitas à Faixa de Gaza já resultaram na morte de 324 palestinianos só nas últimas 24 horas. Na Cisjordânia, há também registo da morte de 54 palestinianos, de acordo com a mesma fonte.

Entretanto, a sul do Líbano, um operador de vídeo da agência de notícias Reuters perdeu a vida e seis outros jornalistas ficaram feridos no mesmo local, na sequência de bombardeamentos israelitas.

15 franceses mortos em Israel e 16 desaparecidos

A ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, avançou ontem um novo balanço provisório de vítimas, na sequência do conflito em Israel. Já há registo de 15 franceses mortos, 16 desaparecidos e o executivo acredita que muitas destas pessoas podem ter sido raptadas pelo grupo palestiniano Hamas.

Entretanto, já chegaram à capital francesa os dois primeiros voos de repatriamento de franceses, o primeiro na sexta-feira com mais de 360 pessoas a bordo e o segundo ontem à noite com mais de três centenas. Os voos especiais foram operados pela companhia de bandeira francesa, Air France, e estão previstos mais voos ainda este fim-de-semana.

A chefe da diplomacia francesa também deverá viajar ainda este domingo para Israel, para acompanhar a situação no país.