“Conecta Angola” chega à comuna do Sombo

A comuna do Sombo, município de Saurimo, província da Lunda Sul, começou esta quarta-feira, a beneficiar dos serviços de telecomunicações, através do “ Conecta Angola”, um projecto do Governo angolano que surge por meio do uso do satélite angolano -Angosat-2.

A comuna do Sombo, dista a 170 quilómetros da sede capital (Saurimo) e conta com uma população estimada em mais de três mil 613 habitantes, distribuídos em 14 aldeias.

A comuna do Sombo não dispõe de uma rede de telefonia móvel.

Na ocasião, a autoridade do Sombo, o regedor Muancandolo, disse que este é um momento de muita alegria dos cidadãos desta localidade, tendo solicitado que os esforços não parem só pela instalação destes serviços.

Já a administradora comunal do Sombo, Fernanda Mingas, disse que a comuna que dirige agora está ligada ao mundo, através deste serviço “Conecta Angola”, o que vai garantir com que as populações se comuniquem com as suas famílias, bem como a facilitação na procura dos serviços administrativos.

Por sua vez, o administrador municipal de Saurimo, Adérito Cahanga, destacou que a chegada do Conecta Angola nesta localidade vai trazer desenvolvimento para a comuna, facilitando assim a comunicação e entretenimento da juventude.

“Os serviços de internet servirão, igualmente, para apoiar o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE), a nível do município.

Dados do Gabinete dos Registos e Modernização Administrativa, dá conta que nos próximos dias será instalada no município do Muriege (Muconda) e seguirão as outras comunas.

O Conecta Angola serve para reduzir a exclusão digital, promover o desenvolvimento socioeconómico e melhorar a qualidade de vida das pessoas nestas regiões, levando internet as áreas remotas e carentes.

Também garante que todas as comunidades, independentemente de sua localização geográfica, tenham acesso a internet e possam beneficiar-se das vantagens oferecidas pela conectividade digital.

Para além disso, os serviços gerados por essa plataforma servem de oportunidade para às Pequenas e Médias Empresas (PME) e outros empreendedores nacionais a criarem soluções de negócio no mercado espacial, a partir da exploração do Angosat-2.QB/JW/PPA