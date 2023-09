Condenação internacional do ataque russo ao mercado de Kostiantynivka

Os aliados da NATO juntaram-se na condenação do ataque russo com míssil ao mercado de Kostiantynivka, alguns classificando-o como “bárbaro”.

Pelo menos 17 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas e outras 32 feridas no que foi um dos ataques de mísseis mais mortais da Rússia em meses.

No local do ataque, residentes na cidade de Kostyantynivka, estavam em choque e alguns referiam “graças a Deus que alguns de nós ainda estão vivos!”

O ataque russo ocorreu quando o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, estava em Kiev, numa visita não anunciada, onde se encontrou com o seu homólogo Dmytro Kuleba e o presidente Zelenskyy.

Os EUA forneceram um novo pacote de ajuda que inclui 175 milhões de dólares (163 milhões de euros) para armas, incluindo uma munição controversa de urânio empobrecido para tanques Abrams. A ajuda totaliza mais de mil milhões de dólares.

O secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou: “Os Estados Unidos e a Ucrânia forjaram uma parceria que está mais forte do que nunca e continua a crescer todos os dias. Continuaremos a apoiar a Ucrânia. E hoje anunciamos uma nova assistência que totaliza mais de mil milhões de dólares nesse esforço comum.”

Volodymyr Zelenskyy agradeceu a reação consolidada do mundo à “atrocidade” russa. No discurso noturno, o presidente da Ucrânia afirmou que “a consolidação do mundo em reação ao terror russo ajuda a salvar vidas”.

Enquanto isso, a busca nos escombros do mercado de Kostyantynivka foi concluída ao início da noite.

Na sua condenação do ataque, a União Europeia diz os que estão por detrás desta atrocidade “serão responsabilizados”.