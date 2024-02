Concerto gospel junta música e literatura “evangélica”

Um concerto gospel, promovido pela produtora Hógomas Records, juntou, este domingo, a música e a literatura evangélica, no pátio da Igreja Metodista Unida de Angola.

Foto: Gaspar dos Santos

Nsimba Reoboth, Solange de Nery, Cutana de Carvalho, grupo geração eleita e Mr. Rudolph Notas, foram os protagonistas do evento, animando a plateia com as canções de amor ao próximo, esperança, fé e adoração.

O concerto contou também com a exposição de vários livros e discos evangélicos que estimulam a reflexão cristã juvenil.

Em declarações à Angop, à margem da actividade, o presidente da produtora Hógomas Records, Elídio Ferreira, frisou que a actividade vem dar aos jovens cristãos músicos, um verdadeiro recinto de reflexão e comunhão com Deus.

A propósito, a cantora Cutana de Carvalho elogiou o crescimento significativo da música gospel, e associou a literatura evangélica como forma de reforçar o trabalho que os músicos têm vindo a desenvolver em prol do evangelho no mundo.

Já o músico gospel Bambila, que prestigiou o evento, salientou que a música gospel está a ganhar o seu espaço a nível nacional. Contudo, apelou os fazedores a não se esquecerem da verdadeira essência do estilo. (Angop)