Como um homem enfureceu o seu partido e arriscou o emprego para garantir o pacote de ajuda dos EUA à Ucrânia

Um dia depois de o Irão ter atacado Israel, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, estava ao telefone com um homem que, de repente, tinha nas mãos a sua agenda legislativa e, potencialmente, o seu próprio futuro: o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries.

Numa chamada telefónica que não foi noticiada anteriormente, Johnson disse que estava pronto para agir em matéria de ajuda externa, mesmo que isso enfurecesse os republicanos que não apoiavam a assistência adicional à Ucrânia e pudesse potencialmente custar-lhe o emprego, disse uma fonte familiarizada com a conversa à CNN.

Jeffries pressionou Johnson sobre quantos republicanos ele conseguiria garantir para apoiar a ajuda à Ucrânia, sabendo que os democratas da Câmara teriam de garantir o resto, acrescentou a fonte.

Mas quando Johnson regressou a Washington, na segunda-feira, para traçar o seu caminho, deparou-se com uma investida de ataques de muitos dos seus colegas do Partido Republicano.

O republicano do Luisiana levou logo um puxão de orelhas dos conservadores da linha dura, apercebendo-se de que a sua arriscada jogada de realizar votações separadas sobre a ajuda a Israel, Ucrânia e Taiwan – e mais tarde juntar esses projetos num único pacote sem incluir as exigências dos conservadores sobre políticas fronteiriças mais rigorosas – poderia desencadear uma votação rápida para o destituir do cargo de presidente da Câmara.

Na terça-feira, Johnson sentou-se no seu gabinete enquanto os deputados chegavam em catadupa para apresentar as suas queixas e fazer as suas exigências. À noite, estava a pensar como proceder. Sentindo o peso do seu futuro e sabendo que a história o estava a observar, Johnson, um cristão devoto, voltou-se para a oração.

“Ele estava dividido entre tentar salvar seu emprego e fazer a coisa certa”, disse à CNN o presidente da Câmara de Relações Exteriores, Michael McCaul, um dos principais defensores da Ucrânia que esteve com Johnson na noite anterior ao lançamento da legislação. “Ele rezou por isso.”

Johnson acabou por sair na quarta-feira firme nas suas convicções de que estava no caminho certo para tomar a decisão mais consequente da sua carreira política, avançando com milhares de milhões de dólares em ajuda externa. A decisão culminou numa cena tensa no plenário da Câmara, com os membros republicanos a trocarem insultos e o presidente da Câmara a navegar entre as suas facções em conflito.

Numa mensagem dirigida aos seus colegas antes da divulgação do texto legislativo, Johnson reconheceu o “significativo feedback e argumentos dos membros”. E, publicamente, Johnson – que assumiu o cargo de forma algo acidental depois de o anterior presidente da Câmara, Kevin McCarthy, ter sido destituído em outubro – foi ainda mais direto.

“A minha filosofia é fazer o que está certo e deixar as coisas correrem como podem. Se eu funcionasse com medo da moção de destituição, nunca seria capaz de fazer o meu trabalho. A história julga-nos pelo que fazemos. Este é um momento crítico”, disse Johnson na quarta-feira.

“Posso tomar uma decisão egoísta e fazer algo diferente, mas estou a fazer aqui o que considero ser a coisa certa. Penso que prestar ajuda à Ucrânia neste momento é extremamente importante”, acrescentou.

O pacote de ajuda de 95 mil milhões de dólares, que conta com o apoio do presidente Joe Biden, foi aprovado no sábado com o apoio de 210 democratas e 101 republicanos. Segue agora para o Senado, que deverá dar a aprovação final esta semana.

Apesar da votação bipartidária, Johnson admoestou os democratas que agitaram bandeiras ucranianas no plenário da Câmara após a aprovação do projeto de lei.

“Só devemos agitar uma bandeira no plenário da Câmara. E acho que sabemos qual é essa bandeira”, criticou Johnson.

O facto de o presidente da Câmara ter aceitado ajudar a Ucrânia representa uma evolução notável para Johnson, que votou contra o financiamento do país enquanto membro da bancada. Mas quase imediatamente depois de garantir o martelo do presidente da Câmara, fontes dizem que ele começou a ouvir diretamente as vozes críticas da segurança nacional republicana – incluindo o ex-secretário de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, que o impressionou com a necessidade urgente de aprovar a assistência à Ucrânia na sua luta contra a invasão da Rússia.

Em março, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressionou diretamente o presidente da Câmara. Poucos minutos depois de a Câmara ter aprovado um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, no sábado, Zelensky agradeceu aos legisladores norte-americanos e, em particular, a Johnson pela sua decisão que “mantém a história no bom caminho”.

E, mais recentemente, Johnson recebeu um briefing importante dos serviços secretos, concretamente do diretor da CIA, Bill Burns, que descreveu a terrível situação no campo de batalha na Ucrânia e as consequências globais da inação, de acordo com várias fontes com conhecimento da situação. O briefing deixou uma impressão duradoura e Johnson ficou cada vez mais convencido de que o destino da democracia ocidental estava sobre os seus ombros, segundo fontes próximas.

Outro fator, segundo as fontes, pesou muito na sua decisão: o filho mais velho de Johnson foi recentemente aceite na Academia Naval.

“Para ser franco, preferia enviar balas para a Ucrânia do que rapazes americanos. O meu filho vai começar a frequentar a Academia Naval no outono. Este é um exercício de tiro ao vivo para mim, tal como para muitas famílias americanas”, admitiu Johnson aos jornalistas. “Isto não é um jogo, não é uma brincadeira.”

Se a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, e os seus apoiantes cumprirem a sua ameaça de forçar uma votação para o destituir do cargo de presidente da Câmara, Johnson terá quase de certeza de contar com os democratas para o ajudar. Johnson afirma que não pediu a ajuda de nenhum democrata, mas os republicanos seniores acreditam que poderão contar com o apoio de todos os partidos para eliminar rapidamente qualquer moção para desocupar a cadeira do presidente da Câmara – um sentimento que pode ter reforçado a confiança de Johnson em avançar com os seus planos.

Ainda não é claro se os democratas lhe vão dar uma ajuda. Mas manifestaram a sua vontade de salvar Johnson, especialmente depois de este ter desafiado a sua ala direita para avançar com um pacote de ajuda externa que se assemelha muito à versão aprovada pelo Senado.

“Teremos de ter uma conversa com a bancada da Câmara. Mas, antes de mais, ainda temos de concluir os projetos de lei sobre segurança nacional”, indicou Jeffries aos jornalistas na sexta-feira.

A demora de Johnson

Johnson não tomou rapidamente a sua decisão sobre a forma de lidar com a ajuda externa.

Numa das suas primeiras ações como presidente da Câmara, Johnson apresentou um projeto de lei que previa uma ajuda de 14,3 mil milhões de dólares a Israel. A medida não foi aprovada no Senado, controlado pelos democratas, porque não incluía dinheiro para a Ucrânia e teria decretado cortes no financiamento do Internal Revenue Service [agência do Governo, que faz parte do Departamento do Tesouro].

O presidente manteve-se resistente a avançar com o financiamento da Ucrânia, deixando o pacote de ajuda externa aprovado pelo Senado parado durante meses – mesmo quando Biden e os outros três principais líderes do Congresso, incluindo o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, o pressionaram a agir numa tensa reunião na Sala Oval em fevereiro.

“Lento”, disse o deputado nova-iorquino Gregory Meeks, o principal democrata da Comissão dos Assuntos Externos da Câmara dos Representantes, quando questionado sobre a forma como Johnson lidou com a ajuda à Ucrânia. “Deveria ter sido feito há meses; deveria ter apresentado o projeto de lei do Senado. Teria obtido 300 votos.”

Muitos republicanos acreditam que Johnson poderia ter chegado à sua posição de apoiar a ajuda à Ucrânia muito mais cedo, uma vez que o apoio bipartidário era inevitável.

“Atravessámos vidros partidos para chegar a um resultado, o que poderia ter sido feito antes do Natal, mas estamos a adiá-lo até quase ao verão”, disse à CNN o deputado republicano Patrick McHenry, da Carolina do Norte. “Essa é uma escolha com a qual não concordo.”

Parte da relutância de Johnson: Trump, que tem criticado a ajuda à Ucrânia e tem o poder de fazer ou quebrar qualquer legislação – e a sua própria manutenção no cargo. Nas últimas semanas, aliados aconselharam Johnson a manter o ex-presidente informado sobre os seus possíveis planos de ajuda externa.

Assim, Johnson deslocou-se a Mar-a-Lago na semana passada para uma conferência de imprensa não relacionada, a pedido de Johnson, onde Trump expressou o seu apoio não só à estruturação de alguma ajuda à Ucrânia sob a forma de empréstimo, mas também à posição de presidente da Câmara de Johnson.

“Apoio o presidente da Câmara”, afirmou Trump na conferência de imprensa conjunta.

No dia seguinte, Israel foi atacado por mísseis iranianos, alimentando um novo sentimento de urgência para que o Congresso atuasse. Johnson sabia que não podia continuar a adiar uma decisão, prometendo, durante o fim de semana, apresentar uma forma de ajuda a Israel. Mas continuava a debater-se com a forma de atuar.

A única forma de travar um rufia

Quando Johnson finalmente anunciou os seus planos e o texto legislativo se tornou público na quarta-feira, enfrentou uma revolta total do seu flanco direito.

“É difícil defendê-lo neste momento”, considerou o deputado do Arizona Eli Crane, um dos membros do Partido Republicano que votou a favor da destituição de McCarthy.

A linha dura ficou furiosa com o facto de a ajuda a Israel, à Ucrânia e a Taiwan ser votada separadamente, mas acabar por ser reunida num único pacote a enviar ao Senado. A votação em separado de um projeto de lei sobre a segurança das fronteiras, destinada a apaziguar os conservadores, foi também recebida com uma rápida oposição.

“Não defendo o desempenho do presidente da Câmara. Não defendo as ações que foram tomadas. Penso que se trata de um erro terrível”, argumentou o deputado Bob Good, do Partido Republicano da Virgínia, que também apoiou a destituição de McCarthy, acrescentando que Johnson “falhou” com eles.

Entretanto, os republicanos moderados estavam a pressionar Johnson para aumentar o limiar necessário para desencadear uma moção para desocupar a cadeira do presidente da Câmara, de modo a dificultar a sua utilização por um único membro, neutralizando essencialmente a ameaça de Greene.

Johnson, que se autodescreve como um “presidente em tempo de guerra”, entrou numa reunião com republicanos de centro-direita que lhe deram um apoio esmagador, aplaudindo-o de pé várias vezes.

“Acho que ele precisava”, disse à CNN um legislador do Partido Republicano presente na reunião à porta fechada. “Ele disse-o com certeza.”

Mas a notícia de que Johnson estava a ponderar uma mudança de regras na moção de destituição desencadeou uma fúria à sua direita.

Na quinta-feira de manhã, Johnson viu-se essencialmente encostado à parede da sala de sessões da Câmara, enquanto era cercado por legisladores de direita que o pressionavam para lhe darem garantias de que não alteraria as regras da moção de anulação e que faziam esforços de última hora para mudar o seu rumo em matéria de ajuda externa.

Num momento particularmente bizarro, enquanto se desenrolava a intensa reunião, o deputado democrata Al Green, do Texas, apresentou-se aos microfones na frente do hemiciclo para um discurso e começou a citar o Juramento de Fidelidade. Johnson e o grupo de radicais pararam a conversa, viraram-se para a bandeira americana à frente da sala, puseram as mãos sobre o coração e recitaram o juramento juntamente com Green, segundo um membro do Partido Republicano que testemunhou o momento. De seguida, voltaram para trás e retomaram a discussão.

A discussão tornou-se tão acesa que, a certa altura, Van Orden – um aliado de Johnson que decidiu intervir e dar apoio ao orador – disse a Gaetz para “sair dali”, insultando-o.

“Sou um Navy Seal reformado, e os Navy Seals só vão a sítios com um companheiro de natação, e o presidente não tinha um companheiro de natação”, disse Van Orden à CNN, contando a troca de palavras. “Por isso, ele não me pediu para ir até lá. Eu fui e fui seu companheiro de natação.”

“Matt Gaetz é um rufia, Chip Roy é um rufia, Bob Good é um rufia, e a única maneira de parar um rufia é empurrar com mais força”, acrescentou o republicano de Wisconsin.

Gaetz disse aos jornalistas que Van Orden estava a agir de forma “desequilibrada” e chamou-lhe “não particularmente inteligente”.

Mas os democratas também estavam desconfiados de mudanças nas regras para tornar mais difícil expulsar o presidente da Câmara, de acordo com várias fontes do Congresso. Jeffries apoiou outras mudanças nas regras para dar poder aos democratas – algo a que os republicanos se opuseram. Ficou claro que Johnson não conseguiria um acordo com os democratas ou os votos necessários para alterar o limiar de votação.

Horas depois, Johnson anunciou que não iria avançar com a alteração da moção de desocupação, declarando que não havia apoio suficiente na Câmara.

Democratas em socorro

No final da noite de quinta-feira, os democratas juntaram-se aos republicanos para obterem os votos necessários para que o pacote de ajuda externa saísse da Comissão de Regras da Câmara e fosse aprovado, uma rara ação bipartidária e algo que um partido minoritário nunca tinha feito na história recente.

Esse espírito bipartidário manteve-se na sexta-feira, quando os democratas voltaram a ultrapassar as linhas partidárias para ajudar os republicanos a ultrapassar outro obstáculo legislativo fundamental no plenário da Câmara.

Mas o esforço de Greene para destituir Johnson aumentou, com o deputado Paul Gosar, do Arizona, a anunciar, pouco depois da votação, que estava a copatrocinar a moção de destituição, tornando-se o terceiro membro a fazê-lo.

Ainda assim, o plano de ajuda externa de Johnson ultrapassou a linha de chegada no sábado, apoiando-se fortemente no apoio democrata – com menos de metade da bancada republicana a votar a favor da ajuda à Ucrânia. Johnson tem contado com uma coligação bipartidária para aprovar todos os projetos de lei que se tornaram lei sob a sua tutela, e os democratas serão provavelmente necessários para outros projetos de lei de aprovação obrigatória este ano – e potencialmente, para salvar a posição de presidente da Câmara de Johnson.

Johnson defendeu vigorosamente os seus planos, argumentando que o seu pacote de ajuda externa é um produto melhor do que a versão aprovada pelo Senado, e que alguns republicanos ameaçavam juntar-se aos democratas para forçar uma votação em plenário se não agisse.

“Sei que há críticos da legislação. Compreendo isso. Não é uma legislação perfeita. Não temos essa garantia numa altura em que o governo está dividido e em que há muitas opiniões diferentes”, reconheceu Johnson depois da aprovação das leis no sábado. “Mas não há dúvida de que a Câmara introduziu muitas melhorias significativas no projeto de lei do Senado, e o produto que enviámos para lá é muito melhor.”

O veterano deputado do Partido Republicano Tom Cole, de Oklahoma, também argumentou que a dependência de Johnson em relação aos democratas é a realidade de governar com uma maioria muito pequena.

“Este lugar está provavelmente a funcionar neste momento mais como os fundadores pensaram que funcionaria”, disse Cole aos jornalistas.

Mas, mesmo que Johnson mantenha o seu cargo, alguns membros da linha dura estão a avisar que é politicamente insustentável se ele for apoiado pelos democratas.

“Provavelmente, há um consenso claro de que, no próximo Congresso, ele não será o presidente da Câmara”, observou o deputado Warren Davidson, membro do Freedom Caucus de Ohio.

Por Annie Grayer, Melanie Zanona e Manu Raju, Haley Talbot e Morgan Rimmer contribuíram para este artigo