Como travar a fraude eleitoral? A UDC do Botswana revela o seu manual do utilizador ao The Africa Report

A vitória histórica da Duma Boko e do Guarda-Chuva para a Mudança Democrática no Bitswana foi apoiada por um exército de voluntários garantindo que não ocorreriam fraudes eleitorais e outras irregularidades. Aqui está o manual da UDC publicado pelo The Africa Report.

Pouco antes do nascer do sol no dia das eleições no Botswana, 30 de Outubro, um exército de mais de 10.000 monitores eleitorais e agentes eleitorais do Guarda-chuva para a Mudança Democrática (UDC) estava pronto em mais de 2.000 assembleias de voto.

Os observadores do UDC estavam munidos de crachás de observador, smartphones e um conhecimento profundo dos seus direitos, para verificar que nenhuma irregularidade privasse a sua aliança de quaisquer votos.

Mike Keakopa, chefe da ala de monitorização e anti-fraude da UDC, Madibelatlhopho (que significa ‘protege o teu voto’) disse que a fraude aconteceu nas duas eleições anteriores do país, alegadamente pelo então partido no poder, o Partido Democrático do Botswana (BDP).

A UDC levou o caso a tribunal em 2019, mas foi rejeitado. “Nem sequer conseguimos apresentar as nossas provas”, diz, acrescentando que a aliança da oposição fez uma boa campanha e estava convencida de que tinha conquistado mais do que os 17 dos 57 lugares parlamentares que obteve em 2019.

Assim, a UDC fundou Madibelatlhopho logo após o fracasso do processo judicial, para educar os seus observadores, dirigentes do partido e o público em geral sobre quais são os seus direitos durante uma eleição. A ignorância destes direitos foi o que permitiu a manipulação, diz Keakopa. Todas as suas atividades foram publicadas na sua página de Facebook.

O sistema “anti-fraude” Madibelatlhopho foi testado pela primeira vez em 2021, quando houve eleições suplementares para o conselho, e pareceu funcionar. Segundo Keakopa, citado pelo The Africa Report, a UDC “ganhou 75% das eleições parciais”. “Quando chegámos a estas eleições (de 2024), já tínhamos um sistema refinado, robusto, pronto para derrubar o BDP, e foi exactamente isso que aconteceu.”

Numa sala de conferências no Cresta Lodge, em Gaborone, o partido montou uma “Central de control” um dia antes do dia das eleições, onde algumas dezenas de funcionários do partido recolheram e monitorizaram informações provenientes de “salas de control” baseadas nos círculos eleitorais durante a votação.

Keakopa diz que estas foram algumas das coisas mais importantes que o partido fez de forma diferente desta vez:

Agentes eleitorais da UDC

A cada candidato são permitidos dois agentes eleitorais por posto de voto e, como as eleições parlamentares e para o conselho local do Botswana ocorrem no mesmo dia, há normalmente dois candidatos por posto de voto, o que significa que foram permitidos quatro agentes de partido.

Apenas uma lista única de eleitores

Os eleitores não registados chegaram a uma assembleia de voto com cartões de registo falsos e não estariam nos cadernos eleitorais, mas os funcionários eleitorais fingiriam então telefonar e verificar os seus nomes num “rol principal” ou “rol de controlo” central. “Não sabemos para quem estão a ligar”, diz Keakopa, mas o funcionário eleitoral diria então que o eleitor está nessa lista e permitiria que votasse. “Desta vez dissemos: ‘Não, a lei não permite isso’.

Sempre de olho nas urnas de voto

Keakopa diz que, no passado, as assembleias de voto com uma baixa participação eleitoral reportavam aos agentes de inteligência, que então traziam boletins de voto já marcados, mas falsos, em urnas e adicionavam-nos à contagem, ou substituíam as urnas reais pelas urnas falsas. Desta vez, os responsáveis eleitorais do partido escoltaram as urnas até aos centros de contagem para garantir que não eram substituídas ou complementadas.

Controlar os “observadores” eleitorais dos serviços de informação

Keakopa alega que os agentes dos serviços de informação do Estado se fariam passar por agentes do partido e “observariam” o processo para ajudar na fraude. “Os serviços de informação não têm qualquer papel a desempenhar nas nossas eleições”, diz, pelo que os observadores da UDC compararam os seus nomes com os dos agentes do partido e certificaram-se de que estes oficiais, que foram adicionados no último minuto , foram removidos.

Trancar as urnas de voto

As leis eleitorais do Botswana não prescrevem qualquer método de selagem das urnas, diz Keakopa, pelo que a UDC pediu cadeados para evitar adulterações. Alguns presidentes e dirigentes do partido BDP não gostaram disto, mas não havia nada que pudessem fazer na lei para negar este pedido. “Para a maioria das nossas caixas, usamos cadeados e [para] algumas aqui e ali usamos braçadeiras”, diz.

Observações pré-eleitorais

Não foi permitido testemunhar o processo de recenseamento eleitoral e Madibelatlhopho lançou uma contestação judicial antes das eleições porque acreditava que alguns dos eleitores inscritos no recenseamento eram falecidos. A contestação do tribunal pré-eleitoral foi rejeitada, mas Keakopa diz que a UDC irá pressionar por reformas eleitorais a este respeito.

Uso de telemóveis

Os agentes de Madibelatlhopho usaram os seus próprios smartphones e tempo de antena para tirar fotografias e vídeos de quaisquer irregularidades, diz Keakopa, que publicaram no grupo WhatsApp da sala de control do seu círculo eleitoral.

Partilhar a experiência da UDC

Keakopa disse que os partidos dos países vizinhos contactaram a UDC para obter dicas sobre como melhorar a sua monitorização eleitoral. Isto inclui países como Moçambique, que tem assistido a protestos violentos desde as eleições de Outubro, que a oposição alegou terem sido fraudulentas.

Outros países como a Namíbia, que terá eleições no próximo mês, e o Zimbabué, que teve eleições no ano passado em que o partido ZANU-PF venceu entre alegações de fraude, também se mostraram interessados em conhecer a experiência da UDC.