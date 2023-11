Como seria um novo governo de Donald Trump

O ex-presidente americano Donald Trump dedica grande parte desta campanha presidencial a olhar para o passado, contestando sua derrota nas eleições de 2020. Mas, nos bastidores, ele e sua equipe já desenham um plano de poder, determinados a não repetir os erros de 2016.

Para aqueles que se perguntam o que Trump pretende fazer se os eleitores americanos o mandarem de volta à Casa Branca em 12 meses, o ex-presidente expõe todo seu plano.

Ele está em pequenos trechos no site de sua campanha, é ouvido em seus discursos em comícios e é documentado por pessoas em quem ele confiou para trabalhar nos preparativos para seu segundo mandato.

Essas pessoas chamam o plano de Agenda47 – uma referência a Trump se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos se vencer.

Ele é o favorito para ganhar a indicação republicana, o que o colocaria para disputar contra o presidente democrata Joe Biden em novembro do próximo ano.

Há oito anos, quando Donald Trump lançou sua improvável tentativa de vencer a corrida à Casa Branca, fez isso com um orçamento apertado e uma equipe desorganizada de outsiders (pessoas com pouca ou nenhuma experiência na política) e oportunistas.

Ele tinha um slogan: “Make America Great Again” (“Tornar a América Grande Novamente”, em tradução livre). Tinha alguns projetos, como a construção de um muro na fronteira com o México e a proibição temporária de entrada de muçulmanos nos EUA. E tinha uma atitude antissistema.

Após sua vitória surpreendente, ele começou a transformar sua visão política ampla em ação – mas com resultados mistos.

Sua “proibição aos muçulmanos” foi repetidamente derrubada pelos tribunais, antes de finalmente se tornar uma política de maneira já diluída.

A promessa de construir um muro na fronteira foi prejudicada por ações judiciais e pelos democratas no Congresso.

Foi, na opinião daqueles que fazem parte do círculo de Trump, um fracasso de preparação e um fracasso da equipe.

Erros que eles não pretendem repetir se vencerem em 2024.

Momentos depois de Trump ter feito seu discurso de posse, em 20 de janeiro de 2017, ele entrou no Salão Oval às 18h55 com Marc Lotter, que trabalhou na sua equipe de transição.

A partir das discussões que se seguiram, Lotter percebeu rapidamente que a administração simplesmente não estava preparada para lidar com “a movimentação de um navio governamental do tamanho do Titanic”, disse ele à BBC.

Desta vez, ele e outros veteranos do governo Trump estão se certificando de que estarão melhor preparados, diz ele, e estão elaborando um plano.

“Aqui está um manual. Aqui está a forma de fazer as coisas. E aqui, mais importante, estão as áreas, os lugares e as posições onde uma burocracia liberal tentará detê-lo”, diz Lotter sobre o plano que está sendo desenhado.

Esse manual tem sido revelado ao longo do ano.

Parte de seu conteúdo beira o fantástico. O governo investirá em carros voadores e construirá “cidades da liberdade” em terrenos federais vazios, onde os americanos poderiam viver e trabalhar sem regulamentações pesadas.

Outros pontos são controversos, como o plano de reunir os sem-teto e transferi-los para acampamentos fora das cidades dos EUA até que seus “problemas possam ser identificados”.

Alguns inclinam-se diretamente para as guerras culturais – quer que os professores das escolas públicas sejam obrigados a “abraçar valores patrióticos”.

Também redobra as políticas protecionistas, apelando a uma “tarifa básica universal” sobre todas as importações, que pode ser aumentada para países que se envolvam em práticas comerciais “injustas”.

No que diz respeito à imigração, quer restabelecer a política de obrigar os migrantes indocumentados a permanecer no México enquanto solicitam asilo.

Também defende o fim da cidadania automática para os filhos de migrantes indocumentados nascidos em solo americano.

Promete cortar “centenas de bilhões” de dólares na ajuda internacional dos EUA e acabar com a guerra na Ucrânia nesse processo.

De acordo com relatos da imprensa, também contempla a retirada dos EUA da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou, pelo menos, o objetivo de reduzir o envolvimento americano na aliança militar formada por 31 países.

“A maior ameaça à civilização ocidental hoje não é a Rússia”, diz Trump num vídeo de março.

“Provavelmente somos, mais do que qualquer outra coisa, nós mesmos e algumas das pessoas horríveis que odeiam os EUA e que nos representam.”

De acordo com Lotter, a principal questão na agenda de Trump para 2024 será a energia: aumentar a oferta para reduzir as contas domiciliares.

Na opinião dele, os preços mais elevados da energia têm sido a força motriz da inflação que atormentou os primeiros anos da presidência de Biden.

“Abrir as torneiras e enviar o sinal aos mercados e às empresas de energia de que estamos novamente abertos aos negócios irá, na verdade, começar a baixar os preços da energia a longo prazo.”

Estas políticas representam o ápice dos esforços de Trump para refazer o Partido Republicano à sua própria imagem.

O conservadorismo de George W. Bush, John McCain e Mitt Romney – os candidatos presidenciais do partido nas quatro eleições anteriores à vitória de Trump em 2016 – foi varrido.

“O partido evoluiu, não há outra maneira de dizer”, diz Bryan Lanza, um estrategista republicano ligado à campanha de Trump.

“Agora somos o partido das tarifas. Quem poderia prever isso?”

O novo Partido Republicano, diz Lanza, combina o conservadorismo com um populismo que agrada aos eleitores da classe trabalhadora, incluindo trabalhadores que têm laços tradicionais com o Partido Democrata.

A imigração, o comércio e uma política externa contida apoiada pela “força” americana são agora partes centrais da agenda.

Muitas das propostas de Trump exigiriam legislação aprovada por um Congresso que, neste momento, é parcialmente controlado por democratas que se opõem veementemente aos seus planos.

Outras, como acabar com a cidadania por nascimento, provavelmente violam a Constituição dos EUA e certamente seriam contestadas nos tribunais.

Há algumas, no entanto, que estão ao alcance da sua capacidade como chefe do Executivo para promulgar, se assim o desejar – e se tiver um quadro de assessores leais e funcionários do governo para fazer o trabalho.

Essa é uma peça do quebra-cabeça que Trump vem se preparando para resolver há algum tempo.

Em outubro de 2020, pouco antes de deixar o cargo, Trump emitiu uma ordem executiva criando uma nova categoria de funcionários públicos.

Esses cargos da “Tabela F” eram cargos seniores na formulação de políticas que tradicionalmente eram preenchidos por burocratas de carreira do Estado.

Sob a ordem de Trump, eles poderiam agora ser demitidos e substituídos pelo presidente e sua alta cúpula política.

De fato, isso permitiria a um presidente expulsar milhares de funcionários públicos de suas posições e substituí-los por pessoas leais.

Joe Biden rescindiu rapidamente a ordem, mas Trump promete que sua reimplementação será um dos primeiros atos da sua eventual nova presidência.

Nos vídeos de campanha e nos discursos, ele se vangloria do que essa mudança poderá conquistar.

Ele irá “encontrar e remover os radicais, fanáticos e marxistas que se infiltraram no Departamento Federal de Educação”, disse num vídeo de janeiro.

“Aprovaremos reformas críticas que tornarão todos os funcionários do poder Executivo passíveis de demissão pelo presidente dos Estados Unidos”, disse em comício na Carolina do Sul no ano passado.

“O Estado profundo deve e será controlado.”

Por trás do aparato de campanha de Trump estão várias organizações encarregadas de garantir que a visão do ex-presidente seja alcançada.

Com nomes como Center for Renewing America e America First Policy Institute – onde Lotter trabalha –, estes grupos, em grande parte compostos por antigos altos funcionários de Trump, estão produzindo documentos de tomada de posição e documentos que podem oferecer um modelo para a implementação das políticas que Trump tem delineado ao longo deste ano.

O Conservative Partnership Institute, que lista o ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, como um “sócio sênior”, recruta, treina e encontra emprego para conservadores que poderiam ingressar em uma futura administração presidencial republicana.

A organização compilou uma base de dados de pessoas dispostas a participar na ampla reorientação da burocracia federal que Trump espera realizar.

É um desenvolvimento que alguns dos ex-assessores de Trump, que se tornaram seus críticos, temem.

“Se Trump fosse eleito para um segundo mandato, não haveria pessoas sensatas ao seu redor”, diz Cassidy Hutchinson, que serviu como assessora sênior de Meadows e testemunhou contra Trump nas audiências no Congresso sobre o 6 de janeiro de 2021 – data em que apoiadores do ex-presidente invadiram o Capitólio em protesto ao resultado das eleições.

Para os apoiadores de Trump, no entanto, uma equipe de assessores e funcionários nomeados e mais disposta significará uma presidência de Trump menos caótica e mais eficaz na execução de políticas.

Lotter imagina que Trump poderá expor detalhadamente seus planos ao assumir o cargo.

“Aqui estão 50 políticas, aqui estão 50 ordens executivas e aqui estão 1.500 cargos que pretendo preencher”, Lotter imagina Trump dizendo.

“E aqui está o meu pacote legislativo – para recuperar a energia, para proteger a fronteira, para lidar com a inflação.”

Essa conversa é motivo de esperança e otimismo entre os seguidores de Trump, mas definir uma agenda detalhada também pode dar abertura para o ataque dos democratas.

“Acho que há uma oportunidade de definir Trump e seus amigos políticos de aluguel como não apenas completamente fora da realidade, mas também como determinados a negar à maioria dos americanos o seu legítimo lugar na sociedade americana”, diz Craig Varoga, um consultor político democrata e instrutor adjunto na American University.

“E em alguns casos – o direito ao aborto, por exemplo –, [eles querem] criminalizar o que muitas pessoas consideram ser liberdades razoáveis.”

Varoga também diz que é possível que o sempre inconstante Trump mude de ideia e descarte todas as propostas políticas que seus conselheiros prepararam.

Mas Lanza minimiza essa possibilidade porque, segundo ele, esta equipe conhece muito bem Trump.

“Essas pessoas terão a confiança do presidente por estarem no governo e terão o caminho certo para causar impacto”, diz ele. “O plano mudará com o tempo? Claro. Os planos mudam.”

Quanto aos esforços democratas para atacar a agenda de Trump, Lanza desconversa.

Ele afirma que os críticos disseram a mesma coisa sobre as propostas de campanha do ex-presidente em 2016.

“Isso assustou as pessoas e foi provocativo, mas ainda assim fez com que as pessoas ouvissem a mensagem central”, diz.

“O que o presidente Trump faz realmente bem é quebrar o molde de como você acha que o eleitorado irá responder a algo controverso.”

Por Anthony Zurcher