Como as grandes empresas tecnológicas tentam reescrever as regras sobre emissões líquidas zero de carbono

Por sua própria conta, a Amazon é uma líder empresarial verde. O mercado online mais visitado do mundo e o principal provedor de serviços em nuvem diz que atingiu a sua meta de 100 por cento de energia renovável. Mas por outro lado, a Amazon é uma grande poluidora, emitindo muito mais gases de efeito estufa que aquecem o clima por meio do uso de eletricidade do que rivais de centros de dados. Nos EUA, o vasto mercado doméstico da Amazon, os combustíveis fósseis foram responsáveis por cerca de 60 por cento da geração de eletricidade em 2023. A empresa pode ser apresentada como heroína ou vilã por causa das regras sobre como as emissões de gases de efeito estufa são calculadas, segundo as quais as empresas podem usar investimentos em esquemas de energia limpa para compensar as suas emissões reais relacionadas à energia.

O grupo de mídia social Meta, por exemplo, diz que já atingiu as emissões “líquidas zero” em seu uso de energia. Mas a análise do FT de seu relatório de sustentabilidade de 2023 mostra que as suas emissões reais de CO₂ do consumo de energia no ano anterior foram de 3,9 milhões de toneladas, em comparação com as 273 toneladas líquidas citadas no relatório.

Essas gigantes da tecnologia estão prestes a se tornar algumas das maiores consumidoras de energia do futuro, à medida que correm para desenvolver inteligência artificial que consome muita energia, o que pode ameaçar os seus compromissos com a neutralidade carbónica. Empresas como Amazon, Meta e Google financiaram e fizeram lobby no Greenhouse Gas Protocol, o órgão de supervisão da contabilidade de carbono, e financiaram pesquisas que ajudam a respaldar as suas posições, de acordo com documentos vistos pelo FT.

O regime atual de relatórios de emissões de gases de efeito estufa remonta à década de 1990, quando grupos sem fins lucrativos, incluindo a organização global de pesquisa World Resources Institute, fundaram o Protocolo de Gases de Efeito Estufa. As regras do protocolo sobre contabilidade de carbono são citadas nos requisitos de relatórios da Comissão de Valores Mobiliários da UE e propostos para empresas maiores, juntamente com a iniciativa Science Based Targets, um órgão voluntário de supervisão de metas climáticas de empresas.

Cada vez que uma instalação eólica, solar ou hidrelétrica gera uma unidade de energia limpa, o seu proprietário pode emitir um certificado de atributo de energia, normalmente conhecido nos EUA como certificado de energia renovável, ou REC. Eles podem vir “agrupados” num contrato de energia limpa ou podem ser comprados individualmente de um gerador ou intermediários de mercado.

As empresas podem comprar RECs “para reduzir o seu impacto ambiental”, de acordo com o National Renewable Energy Laboratory do Departamento de Energia dos EUA. Fazer isso ajuda os compradores a demonstrar a ação que estão a tomar para financiar energia limpa e direciona o investimento para o desenvolvimento de energia verde. As empresas argumentam que, como não podem controlar totalmente a composição das redes às quais estão conectadas e como a energia “limpa” não pode ser distinguida da “suja” quando está no sistema, esses certificados são um compromisso razoável e fornecem um incentivo para investir.

Globalmente, a Agência Internacional de Energia estimou que a eletricidade consumida pelos data centers mais que dobrará até 2026, para uma quantidade aproximadamente equivalente ao consumo de energia anual atual do Japão. Essa expansão ameaça a viabilidade das metas de zero líquido das Big Tech. As emissões da Microsoft aumentaram 30% entre 2020 e 2023, enquanto as do Google saltaram quase pela metade entre 2019 e 2023, aumentos que ambas as empresas atribuíram em parte à necessidade de novos data centers.

Espera-se que grande parte desse crescimento ocorra nos EUA, onde muitas redes ainda são dominadas por combustíveis fósseis. Durante a última renegociação do protocolo, as empresas de tecnologia Amazon, Meta, Salesforce, Microsoft e Google estiveram entre seus patrocinadores financeiros divulgados, juntamente com a Ikea, a comerciante de commodities Cargill e uma série de fundações filantrópicas. Parte do financiamento dessas organizações foi desembolsado antes do início do processo de reforma. A Amazon também financiou estudos, incluindo um artigo que argumentava que os usuários de energia deveriam poder comprar certificados de outros países ao operar em “mercados mais desafiadores”.