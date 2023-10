Comissão Europeia investiga plataforma X após ataque do Hamas

Bruxelas anunciou abertura de inquérito à X (ex-Twitter) por espalhar falsas informações e conteúdo de caráter terrorista ligado a ataque do Hamas a Israel.

Bruxelas anunciou a abertuda de um inquérito à plataforma, até à pouco conhecida pelo nome de Twitter, devido à suposta difusão de “falsas informações”, “conteúdos violentos e de caráter terrorista” e “discurso de ódio”, durante e depois dos ataques do grupo islamita contra Israel.

Nos últimos dias, a rede social removeu centenas de contas ligadas ao Hamas e apagou milhares de mensagens relacionadas com os ataques, mas não impediu com isso tornar-se no alvo do primeiro processo lançado no quadro da nova Lei dos Serviços Digitais da União Europeia.

A Comissão Europeia também lançou um aviso a outras plataformas, como o Tik Tok e a Meta (casa-mãe do Facebook e do Instagram) a respeito do recrudescimento de falsas informações, exigindo que comuniquem os passos que estão a dar para solucionar o problema.