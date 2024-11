Combate à vandalização de bens nas prioridades do novo ministro do Interior

O combate à vandalização de bens públicos e a melhoria do sistema da segurança pública a nível do país são as prioridades do novo ministro do Interior, Manuel Homem, empossado esta segunda-feira, no cargo.

Em declarações à imprensa, após a investidura pelo Presidente da República, João Lourenço, o governante afirmou que outras prioridades da missão recaem para o combate à imigração ilegal, ao contrabando de combustível e apropriação de forma ilegal de riquezas.

“Vamos fazer um diagnóstico ao sector e investir, sobretudo, na capacitação e formação dos recursos humanos, para termos cada vez mais e melhores quadros, com vista a darmos resposta àquelas que são as necessidades que a Polícia e os órgãos do Ministério do Interior exigem”, afirmou.

Disse que medidas concretas vão ser avaliadas em todas as áreas, de modo a se definirem as acções que os órgãos devem tratar para melhorar a situação actual.

Manuel Homem, ex-governador de Luanda, substitui no cargo Eugénio Laborinho.