Comandante da PIR quer preparação permanente dos efectivos

No acto de comemoração do 28º aniversário da Unidade Territorial da Polícia de Intervenção Rápida (UT-PIR), que decorreu sob o lema “28 anos firmes na garantia e reposição da ordem e tranquilidade pública”, O comissário-chefe referiu que “a preparação contínua é o nosso lema aqui”.

Exortou ainda aos efectivos a defenderem as conquistas do povo angolano, a integridade física e moral do cidadão e do território nacional.

Tito Munana destacou, igualmente, o nível de prontidão alcançado pelos efectivos, facto que tem contribuído para o alcance de melhores resultados.

Durante a sua intervenção, falou da trajectória, das vitórias e das transformações organizativas e de actuação dos 28 anos de existência da PIR, cuja missão contribuiu, ao lado das Forças Armadas Angolanas (FAA), para o alcance da paz, em Abril de 2002.

O acto ficou marcado com a demonstração de técnicas, exibição de dança e a entrega de certificados aos efectivos destacados e que fazem parte da criação da PIR no Uíge.

Contou com a participação de membros dos conselhos operativos da Polícia de Intervenção Rápida (PIR), do comando provincial da PN no Uíge, oficiais comissários de migração e de bombeiros, das FAA, entre outros. NM/JAR