Colocado à venda disco “Cristo modelo de vida”

A homenagem póstuma ontem a frei João Domingos foi marcada com o lançamento do disco intitulado Cristo modelo de vida, gravado este ano, em Luanda, pelos seus feitos em prol da Igreja Católica em Angola.

A sessão de venda e de assinatura de autógrafos, realizados na Praça da Independência, em Luanda, contou com a presença de cerca de dez centenas de religiosos e não só.

O músico e padre Zé Paulo, responsável pela composição das canções do projecto, disse ao Jornal de Angola que o disco foi gravado para um homem merecedor de consagração, pelos trabalhos desenvolvidos durante 28 anos na sua missão evangélica em Angola.

“Ele (o Frei João Domingos) foi uma santidade de muito respeito, que promoveu a formação intelectual dos frades e da juventude angolana, através do Instituto de Ciências Religiosas de Angola (ICRA) e do Instituto Superior João Paulo II”.

Zé Paulo referiu que as suas homilias nas missas tocaram e despertaram o sentimento dos angolanos, o que permitiu que fosse uma das vozes da Igreja Católica mais ouvidas, tanto pelos crentes como pela população em geral, já que as suas mensagens abordavam aspectos sociais.

O disco tem 13 músicas, entre louvores e reflexões, escritos e musicados por Zé Paulo.

Os louvores e reflexões foram gravados pelos frades João Domingos e Mário Rui, e tocados pela Escola de Música do Carmo e da Igreja do Carmo.

Participaram no projecto Pérola (voz e guia), Tigre (baixo), Boto Trindade (ritmo), Miqueias (teclado, arranjos e direcção de coros), Bambino (batuque), Fonseca (bateria), Branca, Jacira e Edy (soprano), Paula e Irmã Filomena (contralto), Jesus e Nelo (tenor), Flaviano e Pedro (baixo).

O frei João Domingos nasceu em 1933 em Torre, Concelho do Sabugal, em Portugal. Aos 18 anos entrou para a Ordem dos Pregadores. Formou-se em Portugal e no Canadá, onde foi ordenado padre. Fez a licenciatura em Teologia, em 1959, e o mestrado em 1968.Do seu currículo constam também ­estudos de pós-graduação em Estrasburgo e na Escola Bíblica de Jerusalém.

O frei João Domingos foi director do Instituto São Tomás de Aquino na cidade Lisboa, entre os anos de 1977 e 1982, e professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Fixou-se na República de Angola em 1982, tendo trabalhado no Waku Kungo (Kwanza-Sul) até 1988, ano em que a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) entregou-lhe a gestão do Instituto de Ciências Religiosas de Angola (ICRA), onde foi reitor durante 20 anos.

Fonte: Jornal de Angola