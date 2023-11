Cimeira para África liderada pelo G20 destaca interesse renovado no continente em rápido crescimento

Líderes de mais de uma dúzia de países africanos reúnem-se hoje na Alemanha para a conferência do Pacto do G20 com a África, que visa ajudar a reforçar o investimento privado nos países do continente.

Ressaltando o interesse renovado na África, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, estarão entre participantes da cúpula em Berlim, organizada pelo chanceler alemão Olaf Scholz, de acordo com autoridades do governo alemão.

Scholz, que visitou a África diversas vezes desde que assumiu o cargo no final de 2021, manteve conversações bilaterais com vários países africanos no domingo, antes da cimeira de investimentos Pacto do G20-Africa em Berlim na manhã de segunda-feira.

A Europa e os Estados Unidos estão a competir com a Rússia e a China por influência geopolítica e geoeconómica, minerais críticos e novas oportunidades económicas no segundo continente mais populoso do mundo.

Estes incluem o potencial de África para a produção de energia renovável, em particular o hidrogénio verde, que poderia ajudar a transição da Europa para uma economia neutra em carbono. A Alemanha está a realizar grandes investimentos em hidrogénio verde na Namíbia. A estabilidade e a prosperidade do continente também são consideradas fundamentais para reduzir a migração ilegal.

O Pacto com África, que foi criado em 2017 sob a presidência alemã do G20, visa reunir países africanos reformistas, organizações internacionais e parceiros bilaterais para coordenar agendas de desenvolvimento e discutir oportunidades de investimento.

O evento acontece oficialmente na tarde de segunda-feira na chancelaria alemã, precedido por uma conferência de imprensa com líderes da União Africana, que em setembro se tornou membro permanente do grupo do G20.

“Não faremos uma declaração comum, não queremos forçar os nossos parceiros africanos a usarem um espartilho apertado”, disse um funcionário do governo alemão na sexta-feira. “Em vez disso, queremos resultados concretos.”

Funcionários do governo alemão dizem que África pode desempenhar um papel fundamental para ajudar a Alemanha a diversificar melhor as suas cadeias de abastecimento, garantir mão-de-obra qualificada, reduzir a migração ilegal e alcançar a sua transição verde.

Os países africanos queixam-se há muito tempo de que, enquanto a Europa fala sobre investimento, a China na verdade fornece financiamento sem qualquer sermão moral. Ainda assim, os empréstimos chineses em África estão em declínio, enquanto o interesse europeu está a aumentar à medida que procura diversificar as cadeias de abastecimento.

Quase dois terços das empresas alemãs querem expandir os seus negócios em África, de acordo com um estudo da KPMG e da Associação Empresarial Alemã-Africana.