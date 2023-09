Cimeira do G-77+China ocorre na base de interesses nacionais – Téte António

A participação de Angola na Cimeira do Grupo dos 77+China ocorre da necessidade da defesa dos interesses nacionais, com base no tema principal do evento, que tem a ver com ciência, tecnologia e inovação, afirmou esta quarta-feira, em Havana (Cuba), o ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António.

A República de Angola, neste evento a decorrer de 15 a 16 deste mês, se fará representar pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, que é aguardado hoje (quarta-feira) na capital cubana, Havana.

Téte António, que faz parte da delegação angolana, disse, em declarações à imprensa, que participação de Angola está relacionada também com os desenvolvimentos que ocorrem actualmente ao nível do mundo.

O chefe da diplomacia advogou que o Grupo 77+ China, desde a sua criação em 1964, foi sempre o “ponta de lança” no mundo para a defesa dos interesses em matéria de desenvolvimento.

“Hoje em dia não podemos falar de desenvolvimento sem olhar para aqueles instrumentos que constituem o essencial no capítulo da ciência, tecnologia e inovação” , realçou.

O estadista angolano marcará presença no evento a convite do chefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, que presidente o G77+China e que formulou o convite durante a sua recente visita a Angola.

A delegação angolana ao evento é integrada ainda pela ministra do Ensino Superior, Maria do Rosário Bragança, e a embaixadora de Angola em Cuba, Cândida Narciso.

A Cimeira terá como tema “Desafios actuais do Desenvolvimento: Papel da Ciência, Tecnologia e Inovação”, com sessões de trabalho distribuídas por dois dias, sexta-feira e sábado.

De acordo com o programa, a que a ANGOP teve acesso, após a abertura da reunião, na sexta-feira de manhã, pelo Presidente Miguel Díaz-Canel, vai também discursar o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ao que seguir-se-á o debate geral.

No debate geral, os chefes de Estado e de Governo terão a oportunidade de exprimir as suas ideias e pontos de vista a volta do tema escolhido e outras considerações sobre a realidade actual do mundo.

O Presidente João Lourenço, que vai discursar também na sessão, tem agendado ainda um encontro, na noite de sexta-feira, no Palácio da Revolução (sede do poder político em Cuba), com o seu homólogo cubano.

O G-77+China foi criado em 15 de Junho de 1964 por 77 países em desenvolvimento e é o maior e mais diversificado grupo na arena multilateral, com 134 Estados Membros, entre os quais Angola, representando dois terços dos membros do sistema das Nações Unidas e 80 por cento da população mundial.

É a maior organização intergovernamental de países em desenvolvimento nas Nações Unidas e tem como finalidade promover os seus interesses económicos colectivos dos seus membros e melhorar a sua capacidade de negociação multilateral no âmbito do Sistema das Nações Unidas. A